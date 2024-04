‘Belve’ 16 aprile, chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani: “OnlyFans? I bonifici non si rifiutano mai”

Tre donne alla corte di Francesca Fagnani. La quale, dopo aver fatto registrare il record di ascolti nella passata puntata soprattutto grazie all'intervista con Fedez, punta a consolidare i buoni risultati per l'attuale stagione di 'Belve'.

Per la serata di martedì 16 aprile - il programma va in onda ogni martedì in prima serata su Raidue -, Francesca Fagnani e il suo staff hanno scelto tre donne. Nella terza puntata di 'Belve' a passare sotto il fuoco di fila delle domande della conduttrice sono l'attrice Ilenia Pastorelli, la conduttrice Simona Ventura e la cantante Marcella Bella.

Tre interviste ad altrettante donne forti, che non mancheranno di regalare momenti memorabili e affermazioni che sicuramente faranno discutere.

Basti pensare a quel "Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi. Facciamo vedere i piedi. Io lo farei, che me frega, quelli fanno bonifici forti. I bonifici non si rifiutano mai" pronunciato proprio dall'attrice romana durante la conversazione con Francesca Fagnani.

Confessioni spesso anche dolorose, come quella di Simona Ventura che con la conduttrice Francesca Fagnani ha parlato anche dell’esperienza dell'aborto vissuto in passato: "Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato".