Isola dei Famosi 5 giugno: polemiche, eliminati, l’anello e il malore

Discussioni, liti e sfide fra naufraghi. L'ottava puntata del Serale dell'Isola dei Famosi, ovvero quella di lunedì 5 giugno, non hanno fatto mancare proprio niente al pubblico. D'altro canto, manca sempre meno alla finale del surviving show condotto da Ilary Blasi: l'ultima puntata andrà in onda lunedì 19 giugno.

L'Isola dei Famosi in bilico?

Stando alle ultime indiscrezioni - e anche agli ascolti piuttosto deludenti - nella prossima stagione televisiva l'Isola dei Famosi potrebbe lasciare il posto a un altro reality game, ovvero la tanto acclamata Talpa.

Due naufraghe nel mirino

Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes – che sembrano essersi ormai alleate contro il gruppo – sono senza dubbio le due protagoniste assolute di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Costantemente al centro delle polemiche e delle discussioni di quasi tutti gli altri naufraghi, non si può certo affermare che siano rimaste fuori dalle dinamiche del gioco. Anzi. Entrambe sono l’anima, seppur polemica e spesso sguaiata, di questa edizione. Nathaly Caldonazzo attacca Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Cristina Scuccia, accusandoli di aver formato una sorta di gruppo esclusivo che vuole comandare l’Isola. Marco Mazzoli punta il dito contro Helena Prestes: “Io faccio programmini in radio? Tu chi sei? La brutta copia di Belen Rodriguez?”. Marco Mazzoli si confronta, di nuovo, con Fabio Ricci dei Jalisse. Insomma, sempre la solita minestra riscaldata. Così come lo è l’ennesimo intervento di Paolo Noise in favore di Marco Mazzoli.

Inferno e Paradiso

Il tema di questa puntata è “Inferno e Paradiso” e sono tre i duelli previsti fra i naufraghi durante la serata. Helena Prestes va in sfida di apnea con Pamela Camassa: in palio c'è la nomination al televoto flash di stasera. Chi vince può arrivare alla finale. E a vincere è Pamela Camassa. Helena Prestes va in nomination. La seconda sfida vede protagoniste Alessandra Drusian dei Jalisse e Cristina Scuccia. Proprio Alessandra Drusian ha dovuto abbandonare la sfida per una sorta attacco di panico in acqua. A soccorrerla è arrivato l’inviato Alvin. La cantante si è ripresa in breve tempo. Vince quindi Cristina Scuccia. Al televoto flash vanno quindi Alessandra Drusian, Helena Prestes, Gian Maria Sainato.

Gli eliminati

Uno fra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse deve uscire, avendo affrontato le nomination. La prima eliminata della serata è Nathaly Caldonazzo. Il suo bacio di Giuda va ad Andrea Lo Cicero. Un altro naufrago deve però abbandonare il gioco. D’altro canto, alla finale mancano solo due settimane e va sfoltito il cast dei concorrenti.

L’anello

Carlo Motta, fidanzato last minute di Helena Prestes – si sono scoperti innamorati, guardacaso, proprio durante la di lei permanenza in Honduras – è sull’Isola per fare una romantica sorpresa alla modella brasiliana: un anello con tanto di proposta di fidanzamento. Ovviamente la modella risponde sì e quindi nel giro di pochi minuti il teatrino è concluso.