Variante Covid KP.2, è allerta negli Usa. “Buca i vaccini. Rischio nuova ondata in estate”

Roma, 4 maggio 2024 – C’è allerta negli Usa per la circolazione della nuova variante KP.2, figlia della ormai nota JN.1 che ha surclassato. E’ una variante ‘rinforzata’ di Covid, attualmente responsabile della maggioranza dei nuovi casi oltroceano e le cui caratteristiche richiedono attenzione, come sottolineano dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Questo perché “avrebbe una mutazione della proteina Spike, che il visus SarsCoV2 utilizza per agganciarsi alle cellule, ma soprattutto sembrerebbe non rispondere alle versioni aggiornate dei vaccini”. Negli Usa si teme già il peggio, ovvero l’arrivo di una nuova ondata di Covid in estate. “Abbiamo una popolazione in cui l'immunità al virus è scemata e ciò aumenta la vulnerabilità collettiva a nuove infezioni del virus SarsCoV2”, ha osservato Thomas A. Russo, responsabile del Dipartimento di Malattie infettive della Jacobs School of Medicine dell' università di Buffalo. i“Se guardo nella mia sfera di cristallo – ha aggiunto – direi che, considerando i vari fattori in gioco con la nuova mutazione, avremo probabilmente una nuova ondata o comunque un aumento dei casi e dei ricoveri questa estate”.

Uno studio realizzato ad Harvard e non ancora pubblicato, mostrerebbe inoltre non solo che gli ultimi vaccini non proteggerebbero contro la KP.2, ma che quest'ultima variante sarebbe più resistente all'immunità acquisita da infezioni precedenti.

"La variabilità del virus di Covid è ormai evidente – spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano –. La sua capacità di sviluppare nuove varianti significativamente diverse dal punto di vista antigenico nell'arco di 4-6 mesi evidenzia l'opportunità, ad oggi, di utilizzare un approccio vaccinale simile a quello che già da anni si adotta per l'influenza. In altre parole, anche il vaccino contro Covid-19 cambierà ogni anno”.