Barbara D’Urso torna in tv? Cosa manca per l’accordo con il Nove

Barbara D'Urso tornerà in tv? Dopo il suo laconico 'Coming soon' pubblicato su X le voci hanno iniziato a scatenarsi. Va sottolineato che l'attesa che accompagnava ogni mossa della conduttrice all'indomani dell'addio burrascoso con Mediaset - il contratto di Barbara D'Urso con l'azienda della famiglia Berlusconi si è concluso ufficialmente il 31 dicembre 2023, ma il benservito le era stato dato più o meno a inizio estate - non è più così alta.

Inevitabile, infatti, che in un mondo come quello televisivo italiano attuale in cui succede di tutto e in cui i programmi - così come i flop, vedi ad esempio Grande Fratello e Isola dei Famosi - si susseguono in rapida successione i ricordi si affievoliscano.

Non che Barbara D'Urso sia stata dimenticata dal pubblico, intendiamoci. Ma di certo c'è molta meno attesa nei confronti di un suo possibile rientro in tv. Ecco quindi il motivo per il quale urge per la conduttrice tornare in video.

Cosa che potrebbe avvenire a breve. Pare infatti, e l'attuale agente Lucio Presta non sembra aver smentito, che Barbara D'Urso sia in trattativa con il canale Nove. Discovery, quindi. Warner Bros, quindi. Il nuovo che avanza, quindi. E che ha già ingaggiato Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Amadeus.

Per ora sembra però esserci un ostacolo, che sarebbe di natura economica. Lucio Presta però, si sa, è un gran volpone e quindi non è questo il dettaglio che può far saltare l'accordo. Intesa imminente, quindi? Non è ancora detto, anche se questa volta appare tutto più concreto rispetto alle semplici voci dei mesi scorsi.