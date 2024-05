DATA DI NASCITA

Per chi lavora con la propria immagine e ha avuto da Madre Natura il dono di un aspetto attraente, può essere facile cadere nella tentazione di sfruttare la bellezza per sfondare. Gianluca Zaccaria invece confessa di non essere ossessionato dall’estetica, anzi di amare scomparire dietro e dentro i suoi personaggi. "Mi incuriosisce entrare in panni che non mi appartengono,che mi sono distanti, che nascondono i miei tratti dietro quelli del ruolo che sono chiamato a ricoprire".

Da lì a giudicarsi come attore però ne corre, tanto che forse con eccessiva modestia si dà un insufficiente tre e mezzo come voto: "Il mio occhio è sempre ipercritico per cui preferisco affidarmi al giudizio di chi è competente e stimo, perché giudicarsi da sé è un’arma a doppio taglio, può anche portare all’immobilismo. Ho quindi scelto di ascoltarmi meno".