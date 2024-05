Pechino Express 2024 semifinale: eliminati, pagelle e chi sono i finalisti

Cosa è successo nella semifinale di Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone? Quali coppie sono arrivate in finale?

La penultima tappa di Pechino Express 2024 ha visto le quattro coppie rimaste in gara, ovvero quelle dei Pasticcieri, delle Amiche, delle Ballerine e delle ItaliaArgentina, percorrere 233 chilometri da Kandy alla culla del buddhismo in Sri Lanka Mihintale. Un po' di stanchezza fra le coppie in gara si è cominciata a vedere, ma questo è fisiologico dopo un viaggio così lungo come quello che hanno compiuto i concorrenti. I Pasticcieri scelgono di dare subito il malus alle Ballerine. A firmare per primi il Libro Rosso sono proprio i Pasticcieri. Seconde le ItaliaArgentina, terze le Amiche e quarte e ultime le Ballerine. I Pasticcieri guadagnano quindi una posizione sulla classifica finale della tappa.

Prima nella classifica della nona tappa, ovvero la semifinale, è la coppia dei Pasticcieri. Seconde le ItaliaArgentina, terze le Amiche. Ultime le Ballerine.

La coppia eliminata a un passo dalla finale è quella delle Ballerine, scelte dai Pasticcieri per abbandonare il reality show di viaggio.

A conquistare l’ingresso in finale sono quindi i Pasticcieri, le ItaliaArgentina e le Amiche.

I Pasticcieri - Damiano e Massimiliano Carrara: voto Impegno. Nel senso che Damiano Carrara inevitabilmente deve impegnarsi proprio ad essere simpatico quanto un gatto arrabbiato nelle mutande. Non può essere così irritante in modo naturale, deve essere veramente un bravo attore. Ah no? E' proprio così? Aiutatemi a liberare il povero Massimiliano, dobbiamo salvarlo. Piccola postilla: lo chiameremo Sua Umiltà, visto che non perde occasione per ricordare che lui ha lavorato, lui ha faticato, lui ha dormito sempre in pasticceria, lui ha salvato il mondo. Lui è anche il compagno di viaggio ideale. Da lasciare a casa. "Mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un c...." commenta il sempre sportivo Damiano Carrara. Ci sarebbe da scrivere un libro sulle baggianate che dice ad ogni tappa.

Le Amiche - Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: voto Spettacolo. Fanno divertire durante le prove, commuovere quando parlano della famiglia e delle figlie: sono lo show nello show. E anche quando Barbara Petrillo si innervosisce per un disguido, Maddalena Corvaglia è pronta a smorzare e a darle sostegno. Al di là di un'eventuale vittoria di Pechino Express 2024, io le vorrei protagoniste di un programma tutto loro.

ItaliaArgentina - Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: voto Schegge sotto le unghie. "Con le mani io non mangerò neanche sotto tortura": Antonella Fiordelisi e l'arte di sapersi adattare. Cerca di instillare dubbi nelle altre coppie depistandole, insomma come sempre il top della lealtà nella competizione. Non fa altro che ripetere "Me ne ricorderò" ad ogni malus. Antone', ricordati cose più utili tipo l'italiano, l'inglese e questioni fondamentali che magari fai bella figura. Peccato per Estefania, che è la parte più misurata e ragionevole della coppia.

Le Ballerine - Megan Ria e Maddalena Svevi: voto So' ragazze. Sanno essere cucciolotte, ma anche tigri. Non hanno neanche 20 anni e si trovano lontane da casa a vivere un'avventura così travolgente e totalizzante. E lo fanno senza timore di mostrare fragilità, ma anche punti di forza. Hanno comunque vinto a prescindere. Sono davvero tanta roba queste due.