Grande Fratello, nominati e perché Yulia ha lasciato definitivamente la casa

Yulia Naomi Bruschi ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello. Nella puntata di lunedì 9 dicembre è stato reso ufficiale l’abbandono del reality show da parte di questa concorrente. A spiegare le motivazioni del suo abbandono è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini, il quale ha chiarito che, come si sospettava ormai da giorni, tutto è riconducibile alla denuncia sporta dall'ex fidanzato di Yulia Naomi Bruschi nei confronti della ragazza. Una denuncia nella quale l’uomo accusa la ragazza di averlo aggredito lanciandogli un bicchiere. “Simone avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesissima discussione che hanno avuto – ha spiegato il conduttore del Grande Fratello -. Alla luce di tutto questo, la produzione del Grande Fratello, così come Mediaset, ha preso una decisione in merito. Questa situazione non è compatibile con il gioco”

Una puntata nella quale si è inutilmente e infruttuosamente parlato sin troppo del comodino Federica Petagna. Che era in nomination con Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi. I primi due concorrenti a salvarsi sono stati Luca Calvani e Amanda Lecciso. Da segnalare l’ovazione sul verdetto di salvezza della sorella Lecciso. Eliminata è stata Federica Petagna, la quale finalmente ha avuto un sussulto.

Poi spazio alle nuove nomination. L’immunità di Cesara Buonamici va a Jessica Morlacchi, mentre quella di Beatrice Luzzi a Lorenzo Spolverato. Immune perché preferito della Casa è Javier Martinez. Anche lunedì prossimo ci sarà un’eliminazione. Meno male, viene da dire.

Helena Prestes, Stefano Tediosi, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e le Non è la Rai ovvero Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sono i nominati di questa puntata

Durante la serata al centro del dibattito, inevitabilmente sono finite anche Helena Prestes, accusata da tutti gli inquilini di essere una stratega e di essere innamorata di Lorenzo Spolverato – “E’ pazza di Lorenzo” sostiene Jessica Morlacchi -, e Mariavittoria Minghetti, per il legame con Tommaso Franchi. In realtà poi Helena Prestes, da grande ed esperta giocatrice quale è, ha affermato di puntare molto su Javier Martinez. Particolarmente atteso, anche se le sue parole sono state ampiamente prevedibili, è stato l’intervento della mamma di Shaila Gatta. “Lorenzo è un grande giocatore” ha sostenuto mettendo in guardia la figlia. Benvenuta signora, lo ha scoperto anche lei.