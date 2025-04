The Couple, seconda puntata: nominati e chi ha vinto. Manila Nazzaro: “Su di me un anno di shitstorm”

Nella seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’ abbiamo assistito alle prime nomination per l’eliminazione. Lunedì 21 aprile, quindi, avremo i nomi dei primi eliminati nella storia italiana di questo reality game.

Le coppie hanno dovuto cambiare le gomme di un’auto sul circuito dell’autodromo di Vallelunga. La classifica: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Irma e Lucia Testa, Danilo e Fabrizio Mileto, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. A non partecipare alle prove in diretta durante la puntata perché finiti nelle ultime posizioni sono Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e Thais Wiggers ed Elena Barolo.

Nominati della seconda puntata di The Couple

Poi ecco la prova in studio nella puntata di lunedì 14 aprile: cultura generale. Le prime tre coppie a scontrarsi: i fratelli Fabrizio e Danilo Mileto, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e i coniugi Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Vincono la prima manche le sorelle Boccoli e i coniugi Nazzaro e Oradei: queste due coppie di concorrenti partecipano quindi alla sfida finale.

Nella seconda manche si sfidano Irma e Lucia Testa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni e Giorgia Villa. A passare il turno sono le coppie Spinalbese-Tabanelli e Maddaloni-Villa.

A giocarsi la vittoria della seconda puntata del reality game condotto da Ilary Blasi sono state quattro coppie di concorrenti: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Nel gioco dei 60 secondi a vincere sono state Brigitta e Benedicta Boccoli, che possono rubare due chiavi a una coppia di concorrenti avversari e sono anche immuni alle nomination. Le sorelle Boccoli tolgono una chiave ad Antonino Spinalbese e Andrea Tabarelli e ai fratelli Fabrizio e Danilo Mileto. Questi ultimi rimangono quindi senza chiavi.

Le coppie di concorrenti nominate, e quindi al televoto, al termine della seconda puntata, ovvero quella di lunedì 14 aprile, di The Couple sono Elena Barolo e Thais Wiggers e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.

Manila Nazzaro ha poi risposto in diretta alle accuse dell’ex Lorenzo Amoruso in merito a un presunto tradimento dell’ex calciatore proprio con l’attuale marito Stefano Oradei: “Lui mi accusa di aver detto menzogne? Io sono stata sottoposta a un anno di shitstorm per le falsità dette sul mio conto”.