Grande Fratello, Tommaso e Lorenzo: la gelosia tossica in tv

Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato accomunati da un purtroppo non insolito destino. Al Grande Fratello con questi due concorrenti sta andando in scena la gelosia tossica. Di quelle che non fanno respirare. Il giovane toscano ha letteralmente perso la lucidità e la capacità di gestire il rapporto che lo lega a Mariavittoria Minghetti. La quale in più occasioni ha esplicitamente affermato la volontà di allontanarsi da Tommaso.

Esemplificativo a questo proposito è il teatrino che ha visto protagonisti Franchi, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice a tarda ora. La ragazza e D’Apice stavano parlando in un angolo della Casa del Grande Fratello, mentre Tommaso Franchi si è dapprima messo ad origliare dietro di loro, poi è uscito allo scoperto interrompendoli e chiedendo come mai stessero parlando da soli a tarda ora. “Non sto capendo, ti sembra normale?” lo ha affrontato la ragazza. Identificando la realtà, ovvero un atteggiamento tossico e asfissiante. Per non parlare di quanto avvenuto nella sauna, da cui la stessa Mariavittoria ha dichiarato di voler uscire a causa della tossicità della conversazione con Tommaso Franchi.

E se parliamo di gelosia e tossicità uno dei principi rimane Lorenzo Spolverato, il quale ha affermato che siccome Shaila Gatta fa la ballerina non sopporterebbe di vederla ballare con altre persone e che quindi la loro storia deve finire. Un discorso accettabile. Nel 1924. Cento anni dopo trasuda atteggiamenti sbagliati da ogni dove. La speranza è quindi che le loro strade si siano davvero separate per sempre. Per il bene soprattutto della ragazza, la quale come tutti gli individui merita di essere libera.

E, si badi bene, si sta parlando di comportamenti di due personaggi. Non di giudizi sulla persona in generale, ma sui comportamenti che questi due personaggi stanno mostrando all’interno del Grande Fratello.

La domanda a questo punto è inevitabile: ha senso mostrare continuamente comportamenti così tossici in televisione e farli passare agli occhi dei telespettatori di ogni età, anche di quelli giovanissimi che non hanno ancora gli strumenti per comprendere che si tratta di devianze non accettabili in una società civilizzata, come del tutto normali? Non sarebbe forse il caso, anche visto che Mediaset partecipa a campagne contro la violenza sulle donne, tanto di prendere serissimi provvedimenti nei confronti di chi mette in atto simili comportamenti quanto di operare una selezione alla base e cioè fare dei casting che non prendano in considerazione personaggi e dinamiche del genere?