Pagelle Grande Fratello, relazioni tossiche protagoniste: Tommaso e Mariavittoria imbarazzanti

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 9 dicembre raccontano di un reality show che sta provando in ogni modo ad aggrapparsi ai rapporti tossici: quello fra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, con il sospetto triangolo con un Alfonso D'Apice che è sempre in mezzo, e quello fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. In particolare il rapporto fra Tommaso e Mariavittoria appare particolarmente disfunzionale: appena la ragazza parla con Alfonso D'Apice, Tommaso arriva. Un po' a mo' di squalo. Segno sicuramente di un rapporto molto maturo. Tanto che infatti la ragazza non fa altro che piangere. Mamma mia che disagio. "Si può amare da morire, ma morire d'amore no": Tommaso cita i Neri Per Caso. Grandi maestri di vita, sicuramente. Però, ribadisco, che disagio. La domanda è: ma Mariavittoria non si accorge che questa è una relazione tossica? Qualcuno glielo faccia notare.

Nella puntata di lunedì 9 dicembre ad essere stata eliminata è stata la statuina Federica Petagna. La quale per la prima volta, uscendo, ha fatto notare al pubblico la sua presenza all'interno della casa del Grande Fratello. Insomma, un bell'accrocchio di disagio anche qui.

Si è invece salvata Amanda Lecciso. Chi? Ecco appunto, anche di lei si sono perse le tracce sui radar televisivi. Prima o poi qualcuno si accorgerà della sua presenza all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.