Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio

Le pagelle della seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma sicuramente un po’ di pepe.

Niente da fare: Ilary Blasi non riesce a capire che le sorelle Boccoli si chiamano Brigitta e Benedicta e non Brijitta e Benedicta. Chissà se mai qualcuno glielo farà notare.

Elena Barolo e Thais Wiggers: io non riesco a non farmele piacere. Galleggiano fra lo svagato e il furbetto, ma in ogni caso io vorrei due amiche come loro. Mi danno l’idea di due con le quali far serata e divertirsi. Elena Barolo ha una vis comica innata. Credo che nel gioco usciranno alla distanza.

Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi a The Couple

Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi: sono due amiconi. Lui è una sorta di guida per Jasmine, un punto di riferimento. Lei invece è ancora un po’ alla ricerca di se stessa e del suo posto nel mondo: “Mi sento sempre giudicata, ma forse il mio giudizio su me stessa è più critico rispetto a quello degli altri”. The Couple è un programma che potrebbe darle una mano. Non certo a farla conoscere o a tracciarle una strada nel mondo dello spettacolo, ma sicuramente a crescere dal punto di vista della consapevolezza di sè.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa: saranno una rivelazione. Al termine di questa prima edizione di The Couple avremo trovato due personaggi. Che non andranno oltre nel mondo dello spettacolo, ma comunque sono due bei personaggi. Anche a loro la cultura generale fa un po’ difetto. Ecco, anche no.

Irma e Lucia Testa a The Couple

Irma e Lucia Testa: sono meravigliose. Si rimboccano le maniche in qualsiasi prova, si aiutano, si incoraggiano, si sostengono. Sono sportive a tutto tondo, sono sorelle e si amano all’infinito. Certo, un minimo di cultura generale in più non farebbe male. Anche se c’è chi è messo molto peggio di loro.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli: anzi, solo Antonino Spinalbese. Nel senso che è sin da subito stato evidente un aspetto: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez doveva essere in gara ad ogni costo. Il motivo? Parlare del suo rapporto con la figlia - peraltro, cosa che ancora non ha fatto in tv - e fare il personaggio. Perché il dato di fatto è che ormai Antonino Spinalbese si sente personaggio televisivo ad ogni costo. In base a quali dimostrazioni date non si sa, va detto. “Io esco dal lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia”. Nino, ti svelo un segreto: tutti i genitori che sono realmente tali la vivono così. Non sei diverso dagli altri. Anche basta dai.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: mah. Io ancora non li ho capiti. Di certo il loro livello di complicità è altissimo e questo non può che aiutarli nella gara. Lui, però, ancora non si espone molto. Vanno studiati.

I fratelli Fabrizio e Danilo Mileto a The Couple

Danilo e Fabrizio Mileto: chi? Il loro apporto al gioco è ben poca cosa. Si impegnano molto nel fingere di essere interessati alle ex Veline. Anche la seconda puntata di The Couple mette in evidenza le loro lacune. “Come andavate a scuola?” chiede loro Ilary Blasi. “Andavamo” rispondono orgogliosi. Che bella l’esaltazione del non studio.

Brigitta e Benedicta Boccoli: più che strategia, la loro sembra per ora una certa timidezza nell’entrare nel gioco. Anche perché, va sottolineato, loro fanno parte di un mondo dello spettacolo differente rispetto a quello dei reality show e game. Nel gioco di cultura generale si dimostrano preparatissime. Per carità, durante la settimana erano state date a tutte le coppie di concorrenti delle dispense da studiare. Ma almeno loro si sono dimostrate diligenti.