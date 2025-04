The Couple, i concorrenti parlano del Grande Fratello e nessuno censura: ecco perché

Un reality nel reality. A The Couple si parla del Grande Fratello. “Ha vinto chi non doveva vincere e nessuno si aspettava che vincesse” ha commentato Giorgia Villa, “Perché l’altra è stata amata dal primo giorno” ha ribattuto Irma Testa. Il riferimento delle due concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi - in coppia rispettivamente con Laura Maddaloni e Lucia Testa - è nel primo caso a Jessica Morlacchi, fresca vincitrice del Grande Fratello 18, e nel secondo ad Helena Prestes.

Nulla di strano, se non fosse che i concorrenti di The Couple hanno già più volte parlato dell’ultima edizione del Grande Fratello e dei suoi protagonisti. “Conoscevo solo Helena, l’ho vista settimana scorsa” ha raccontato Antonino Spinalbese. “Ho visto il Grande Fratello perché partecipava mia zia” ha aggiunto Jasmine Carrisi.

Non solo. Sin da subito - inteso proprio come sin dai primi minuti della loro permanenza all’interno della Casa - alcuni concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi hanno stigmatizzato la scarsa manutenzione e le non soddisfacenti condizioni di pulizia non ineccepibili della cucina. Sottolineando anche lo stato di usura, ad esempio, della macchina per il caffè.

Tutto questo in un programma come il Grande Fratello - The Couple viene girato esattamente negli stessi locali in cui si svolgeva il reality show condotto da Alfonso Signorini - non sarebbe mai stato accettato: spesso è accaduto proprio durante il Grande Fratello che la regia avesse cambiato immagine o audio in occasioni simili.

E quindi perché con The Couple non vengono applicate queste forme di censura? Anzitutto perché non si tratta di frasi offensive o chissà quali rivelazioni e poi perché altrimenti a oggi le dinamiche sarebbero quasi inesistenti. Ecco quindi la necessità di mettere un po’ di “pepe” in un programma come The Couple che, per il momento, sta apparendo un po’ fiacco.

Questa sera il pubblico assisterà alla prima eliminazione e chissà che qualche scintilla finalmente possa scattare.