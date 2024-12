Lorenzo squalificato? Cosa succede stasera al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato di nuovo al centro del dibattito. Nella puntata di oggi, lunedì 9 dicembre, del Grande Fratello il concorrente milanese sarà di nuovo protagonista di diversi blocchi del programma. Negli ultimi giorni l’inquilino della Casa è stato protagonista, come ormai avviene da tempo, di diverse discussioni fuori e dentro il reality show.

A far discutere gli inquilini è stata la rottura della storia d’amore - autentica come una banconota da 13 euro - con Shaila Gatta. Da amore folle a “se sei così per me è finita” nel giro di qualche settimana: un ottovolante di emozioni. E di teatrini. Di cui ovviamente si parlerà anche questa sera.

Si parlerà anche della possibile squalifica per bestemmia dello stesso Lorenzo Spolverato. Squalifica che non avverrà, visto che di fatto l’imprecazione in questione non è mai stata pronunciata. Quindi, anche in questo caso, si tratta solo di suggestioni da parte del popolo del web.

Questa sera finalmente assisteremo a una nuova eliminazione, evento che non si verificava ormai da un paio di settimane. Il paradosso è che vengono fatti entrare nuovi concorrenti – ben cinque solo nella puntata di lunedì scorso e altre tre, ovvero Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi, nei prossimi giorni -, ma non ne viene eliminato nessuno. Entro breve più che di nomination si parlerà di assemblea di condominio. I nominati a rischio eliminazione di questa sera sono Luca Calvani, Stefano Tediosi, l’highlander Amanda Lecciso e Federica Petagna.