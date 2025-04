Chi vince Amici 24? I favoriti verso la finale del Serale

Manca un mese alla finale di Amici 2025 - l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda domenica 18 maggio per non scontrarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest in diretta da Basilea su Raiuno sabato 17 maggio - e si stanno delineando gli scenari più probabili per quanto riguarda concorrenti finalisti e possibili vincitori.

Quattro puntate del Serale più la finale e dieci concorrenti ancora in gara: è ipotizzabile che in una delle prossime puntate, probabilmente alla semifinale, le eliminazioni possano essere due nella medesima serata come era avvenuto per la prima puntata del Serale del talent show di Canale 5.

Chi sono i possibili finalisti di Amici 24? Per la categoria Canto senza dubbio Antonia e Nicolò, se la giocano poi Jacopo Sol e TrigNo, meno probabile Senza Cri. Più complesso lo scenario fra i ballerini, dove i sicuri finalisti sono senza dubbio Francesco e Alessia. La più a rischio appare Francesca, mentre Chiara e Daniele potrebbero giocarsi un posto.

Chi vincerà Amici 2025? Fra i cantanti è ormai evidente che la corsa è a due: uno fra Nicolò e Antonia sarà il vincitore. E ormai questo risulta sempre più chiaro anche dai commenti dei tre giudici Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus ad ogni loro esibizione. Per i ballerini, il favoritissimo è uno solo e risponde al nome di Francesco. D’altro canto, che fosse a un passo dal professionismo si era già ampiamente compreso al suo ingresso all’interno del talent show solo poche settimane prima dell’assegnazione delle maglie oro per il Serale.

Nulla di deciso, sia chiaro. Anche perché a decidere in finale sarà il televoto del pubblico. Certo è che molto dipenderà da quali saranno i concorrenti ad arrivarci, alla finale.