Pechino Express 2023, cosa succede nella finale. Federica Pellegrini riuscirà a partire?

Mancano meno di duecento chilometri per tagliare il traguardo di Pechino Express 2023. Tre coppie ai blocchi di partenza per l’ultima puntata del viaggio sulla Via delle Indie, la finalissima della stagione che andrà in onda giovedì 11 maggio, alle 21.15 su Sky e Now. A contendersi il titolo di campioni ci sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore (Italo Americani), Carolina Stramare e Barbara Prezia (Mediterranee), Federica Pellegrini e Matteo Giunta (Novelli Sposi). La penultima tappa è stata una sfida senza esclusione di colpi, con Joe Bastianich e Federica Pellegrini usciti malconci dalla Semifinale. È giallo sul rientro in partita della Divina: dopo l’infortunio che l’ha costretta alle cure di un medico, riuscirà a rientrate nel programma? Lo scopriremo domani sera con la decina e ultima puntata del viaggio. Ecco le anticipazioni della Finale dell’11 maggio.

Federica Pellegrini rientra in partita?

Nella gran finale di stagione ci saranno sicuramente ai blocchi di partenza gli Italo Americani e le Mediterranne al completo, mentre è ancora top secret se Federica riuscirà ad affiancare il marito Matteo Giunta per l’ultima tappa del programma. La possibilità di partire per l’ultima tappa dipende esclusivamente dalle decisioni dello staff medico: Federica, infatti, nel corso della seminale si è infortunata a una caviglia ed è arrivata al traguardo zoppicando in maniera vistosa. La suspense è alta: Federica apparirà ai nastri di partenza di Battambang e solo in quel momento comunicherà alle altre coppie se potrà essere della partita anche in questa Finale.

Anticipazioni dell’11 maggio

Zaini in spalla per gli ultimi 172 km del viaggio, il traguardo finale porterà le tre coppie rimaste in gara fino ad Angkor, il sito archeologico più importante della Cambogia. Partenza dalla città di Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi, di corsa, fino al gran finale tra le meraviglie di Angkor, uno dei luoghi turistici più importanti e visitati del continente asiatico, dove scopriremo finalmente quale delle tre coppie si aggiudicherà la vittoria di questa edizione dello show. È alta l’attesa per la finalissima dello show più seguito della stagione. Dopo 8mila chilometri percorsi tra India, Borneo Malese e Cambogia, l’avvincente viaggio di Pechino Express 2023 terminerà giovedì 11 maggio con la proclamazione dei vincitori finali. Nove le coppie partite al nastro di partenza della prima puntata che, guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, si sono sfidati in un viaggio faticoso e affascinante, tra prove curiose e tranelli.

Semifinale: ecco chi è stato eliminato

La nona tappa si è chiusa con la vittoria degli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che hanno scelto di eliminare i Siculi, ovvero Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo, usciti di scena tra le lacrime delle altre coppie e del pubblico sui social.

Chi vincerà la Finale?

A contendersi il titolo di campioni di questa edizione ci sono tre coppie. Gli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, determinati e competitivi per tutto il viaggio, vincitori di tre tappe e comunque sempre nelle primissime posizioni, che si sono lasciati trasportare dalla meraviglia per gli incontri fatti durante il percorso e per i posti visitati. Le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia, sorpresa di questa edizione, che partivano da ‘outsider’ e poi hanno dimostrato di saper dare filo da torcere a tutti gli altri, sempre affiatatissime nonostante le difficoltà incontrate puntata dopo puntata e le rivalità con altre coppie. E, infine, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta: arrivati a Pechino Express per la loro ‘luna di miele’, hanno mostrato fin dal primo metro della corsa tutta la loro voglia di vincere, conquistando tre tappe e non perdendo mai la concentrazione nonostante gli alti e i bassi della loro esperienza.

Riassunto della Semifinale

La Semifinale – una tappa di 349 km da Oudong a Battambang – ha fin da subito riservato sorprese: i Novelli Sposi, vincitori della scorsa puntata, hanno affidato il malus ai loro acerrimi rivali, gli Italo Americani, che hanno così scoperto di dover partire insieme al rapper Jake La Furia e alla sua Jake Flag, la bandiera nera che, una volta attivata via radio, imponeva alla coppia di radunare almeno venti persone e improvvisare un concerto rap. La bandiera aveva un altro super potere: per i suoi proprietari bastava toccare un componente avversario a piedi o sventolare la Jake Flag durante un passaggio in automobile per sbarazzarsi del malus e affidarlo a quella coppia. Poi tutti in autostop verso il villaggio galleggiante Kampong Loung.

Libro Rosso

Dopo una notte trascorsa da veri ‘local’ tra le dimore cambogiane, i viaggiatori sono arrivati al Libro Rosso della Semifinale: qui i Novelli Sposi e gli Italo Americani si sono sfidati nell'ultima Prova Vantaggio, il cui obiettivo era preparare il pranzo per gli alunni della scuola del luogo, effettuando diversi spostamenti su una barca a remi. Gli Italo Americani sono stati i più veloci, aggiudicandosi la possibilità di dare una penalità a un'altra coppia: la scelta è caduta sui Novelli Sposi, costretti una sosta forzata di 10 minuti ad ogni chiamata via radio.

Due incidenti: Joe e Federica a rischio

I concorrenti hanno dovuto scegliere un mezzo alternativo per raggiungere Moung Ruessei: gli Italo Americani, arrivati per primi, hanno scelto le biciclette, i Novelli Sposi hanno preferito il sidecar e le Mediterranee il trattore cambogiano, mentre per i Siculi, giunti per ultimi, l'unica possibilità era un affollato risciò. Il nuovo originale mezzo ha condotto le coppie verso il ‘bamboo train’, un mezzo fatto con una tavola di bambù. Le coppie hanno dovuto scegliere il proprio guidatore e recuperare la tavola corrispondente, assemblare correttamente tutti i pezzi di cui è composto il treno prima di salirci e iniziare finalmente il viaggio verso la bandiera successiva. In questa fase Joe e Federica hanno subìto i due infortuni, due episodi che hanno scaldato gli animi dei concorrenti, tra vecchie ruggini e consolidate alleanze.

Dove vedere la Finale

L’appuntamento con l’imperdibile ultima puntata di Pechino Express è per giovedì 11 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. La coppia ad arrivare per prima al traguardo di Angkor si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi visitati in questa edizione. Quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione di Pechino Express?