Finale Amici, decide tutto il televoto: come si vota e chi può vincere

Domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la finale di Amici 2023. Una finale spostata a domenica per consentire lo svolgimento, sabato 13 maggio, della finale dell'Eurovision Song Contest. Il talent show di Maria De Filippi anche in questa edizione ha fatto registrare dati di audience da brividi aggiudicandosi la vittoria contro i rivali in tutte le puntate del Serale.

I giudici

Se Cristiano Malgioglio ha tenuto sempre il pallino dimostrandosi il vero mattatore di questa giuria, altrettanto non si può dire per Michele Bravi. Il cantautore non è mai riuscito a calarsi pienamente nel ruolo di giudice, pur comunque migliorando di puntata in puntata. Nel mezzo Giuseppe Giofrè, che soprattutto nelle ultime serate sta riuscendo finalmente a togliersi di dosso un certo buonismo con il quale aveva cominciato questa avventura.

Come si vota

Quest'anno tutto sarà affidato al televoto. La puntata sarà in diretta - non ci sarà quindi alcun genere di anticipazione, come invece è avvenuto per tutte le altre serate - e a decidere chi vince ogni sfida sarà il televoto. Quindi il pubblico da casa sarà sovrano. Non ci saranno giudici, esperti esterni, giornalisti, professori a giudicare: solo il pubblico. Il pubblico avrà a disposizione diverse tipologie di voto. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite mobile, dal sito web www.wittytv.it, dall’App Mediaset Infinity, dall’App Wittytv e dalle Smart TV abilitate. Mobile: è possibile effettuare il televoto da mobile tramite SMS al numero 477.000.1. Sarà necessario indicare il nome/codice del concorrente. I costi del messaggio variano a seconda dell’operatore. Sono previsti un massimo di 5 voti a utenza per sfida. Anche per www.wittytv.it, app Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart Tv sono previsti un massimo di 5 voti ad account per sfida. Per votare basterà cliccare sull’icona del concorrente attraverso www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV. Per quanto riguarda www.wittytv.it, App Mediaset Infinity e App Wittytv bisognerà avere un account.

I concorrenti

La finale sarà divisa in diverse manches, durante le quali si sfideranno i quattro concorrenti arrivati sin qui: i cantanti Angelina e Wax e i ballerini Mattia e Isobel.

I favoriti

Ormai dall'inizio del Serale, ad essere favorite dal pronostico per la vittoria finale del talent show di Maria De Filippi sono Isobel per la danza e Angelina per il canto. Decide però il televoto, quindi a contare sarà soprattutto la fanbase di ognuno dei concorrenti.