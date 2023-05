Pagelle Amici semifinale 6 maggio: chi sono i finalisti

I finalisti di Amici 22 sono Angelina, Mattia, Isobel e Wax. Eliminati in semifinale la ballerina Maddalena e il cantante Aaron. Ecco le pagelle, come di consueto ironiche, della semifinale di Amici 22.

Maddalena: voto Che doveva fare di più? Ha dimostrato di meritare la finale ad ogni passo, la sua esclusione però è stata inevitabile. Troppo forti gli altri concorrenti e troppo pochi i posti per l'ultimo atto del programma. Peccato.

Isobel: voto Stratosferica. Lei è la finale sin dal giorno zero. Sin dal suo ingresso ad Amici è stato evidente che il suo posto fosse lì ad alzare la coppa della miglior ballerina in assoluto. Sensuale, comunicativa, delicata, ma anche una sferzata di energia: praticamente un menù di dieta mediterranea. Insostituibile.

Angelina: voto Ariston. Datele un palco e lei lo trasforma in armonia, energia, voce sussurrata, ma quando serve anche spettinante. Lei è una predestinata e non c'entra il cognome: lei è nata per cantare. Grazie.

Mattia: voto Una mano a la cabeza, una mano a la cintura. Travolge e sconvolge. Certo, lo stile è sempre lo stesso, ma è da campione del mondo. Merita la finale non da subito, ma nelle ultime puntate ha messo in scena un crescendo che neanche Rossini avrebbe immaginato. Cavalcata.

Wax: voto Deboluccio. Il cuore di panna su 'En e Xanax' non giustifica la sua versione del tutto svuotata della Bersanità che rende questa canzone unica. Purtroppo il tema autotune è sempre più preponderante da risultare stucchevole e quindi non ne parlerò. Le interpretazioni risentono probabilmente un po' dell'emozione della serata. Calante.

Aaron: voto Mia nipote dice che urli troppo. E anche se ha solo otto anni, ha ragione. Eppure nell'ultima puntata era riuscito a regolarsi un po' di più. Stavolta sarà l'emozione, sarà la voglia di approdare alla finale, saranno i tanti brani cantati uno dopo l'altro: Aaron purtroppo sparacchia un po' troppo verso l'alto. E lo fa persino con gli Stadio. Ultrasonico.

Chi avrei voluto in finale: Maddalena, Meghan, Samu e Federica senza dubbio.