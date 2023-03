Eurovision, Mara Maionchi al posto di Cristiano Malgioglio

Chi sostituirà Cristiano Malgioglio al commento dell'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool insieme a Gabriele Corsi? L'accoppiata Malgioglio-Corsi era rodata da tempi non sospetti, ovvero da ancora prima che i Maneskin avessero vinto l'Eurovision Song Contest di Rotterdam e avessero fatto così esplodere il fenomeno Eurovision in tutta Europa. Tra esagerazioni - ricordiamo "Se vincono i Maneskin rimango in mutande" di Cristiano Malgioglio -, gaffe - "Chanel Terrero è un discount di Jennifer Lopez" - e battute anche molto divertenti, oltre a una certa competenza che è innegabile, il duo era diventato un vero simbolo dell'Eurovision per il pubblico italiano.

Quest'anno però Mediaset ha deciso di contendere ogni punto di share alla Rai anche nella settimana dal 9 al 13 maggio, ovvero la settimana dell'Eurovision di Liverpool. E quindi l'azienda del Biscione ha predisposto una ricca controprogrammazione, che vedrà scontrarsi proprio il 13 maggio le due finali degli show più forti in circolazione: l'Eurovision da una parte e Amici dall'altra.

Per questo motivo, Cristiano Malgioglio sarà "di servizio" su Canale 5 come giudice di Amici. E al suo posto accanto a Gabriele Corsi ci sarà un'altra grande esperta di musica: Mara Maionchi. Scopritrice di talenti di portata mondiale come quello di Tiziano Ferro, Mara Maionchi è diventata negli ultimi anni un simbolo di professionalità e competenza, ma anche simpatia e capacità di sdrammatizzare ogni situazione. La persona giusta, quindi per commentare una manifestazione come l’Eurovision Song Contest.



"Ciao ragazzi tutto bene? Sono qui a Catanzaro per fare Italia’s Got Talent, altrimenti sarei stata lì con voi. Se ho iniziato a prepararmi sui cantanti in gara? No vabbè, ora non saprei come prepararmi perché non conosco gli artisti e le canzoni. Però lavorerò anche io per capire tutto e non fare brutta figura. Già ho problemi con l’inglese. Però andare a Liverpool mi si apre il cuore ragazzi. Perché voi sapete, è la patria dei Beatles che per noi sono stati la luce nella notte. Quindi tra poco cercherò di prepararmi su tutto per arrivare pronta all’evento" ha spiegato la stessa Mara Maionchi collegandosi con 'Stasera c'è Cattelan", programma in cui il conduttore e Gabriele Corsi hanno svelato la partecipazione della discografica all'Eurovision.