Eurovision 2023, perché Cristiano Maglioglio non ci sarà

Cristiano Malgioglio ad Amici 22

Cristiano Malgioglio non sarà fra i commentatori dell'Eurovision Song Contest 2023 che si svolgerà a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Il cantante e compositore negli ultimi anni era diventato un volto simbolo della rassegna musicale europea, a maggior ragione dopo gli exploit non politicamente corretti dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino. "Chanel Terrero è un discount di Jennifer Lopez" era stata una delle frasi diventato cult dopo l'esibizione della portacolori della Spagna. Per non parlare della preferenza, mai nascosta, per il britannico Sam Ryder e delle "rivelazioni" sui fidanzati che lo stesso Malgioglio avrebbe avuto in molti degli Stati partecipanti all'Eurovision.

Insomma, una presenza istrionica come di consueto per un Cristiano Malgioglio che ha anche suscitato qualche polemica nell'ultima edizione della manifestazione musicale. Ma che è comunque risultato fra i commentatori più amati.

Eppure Cristiano Malgioglio non sarà al fianco di Gabriele Corsi, altrettanto storico commentatore della versione italiana dell'Eurovision, nell'edizione 2023 di Liverpool. Il motivo non deriva certo dalle esternazioni del cantautore nelle ultime edizioni della manifestazione, ma da una scelta aziendale ben precisa. Mediaset, infatti, ha deciso di proseguire con la controprogrammazione come aveva fatto per il Festival di Sanremo.

Questa volta, però, i risultati di auditel e share dovrebbero essere migliori per la società di Cologno Monzese rispetto a quelli fatti registrare durante il Festival di Sanremo dei record. Ecco quindi la decisione di contrapporre alla finale dell'Eurovision Song Contest 2023 che andrà in onda sui canali Rai la finale di Amici 22. Uno scontro fra titani, nel quale fra i protagonisti - questa volta lato Mediaset - ci sarà anche Cristiano Malgioglio.

Chi affiancherà Gabriele Corsi nel commento dell'Eurovision Song Contest 2023 al posto di Cristiano Malgioglio? A comunicare il nome sarà lo stesso Gabriele Corsi, martedì 28 marzo, durante la puntata di 'Stasera c'è Cattelan' su Raidue.