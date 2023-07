Chi è Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell’ultimo re d’Italia

La nuova docu-serie di Netflix ‘Il Principe’, diretta e prodotta da Beatrice Borromeo, ha riportato sotto le luci dei riflettori le vicende di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. Su quest’opera è intervenuto anche il figlio del reale, Emanuele Filiberto, noto al grande pubblico anche per le sue esperienze e incursioni, negli anni, nel mondo dello spettacolo.

Il commento

Parlando con il giornale francese ‘Point de Vue’, Emanuele Filiberto ha detto che secondo lui Beatrice Borromeo Casiraghi, che considera un’amica, come ha sottolineato, “ha fatto un ottimo lavoro”. Ha ammesso che una o due cose non gli sono piaciute, ma nel complesso il documentario ha centrato l’obiettivo di far emergere la dimensione umana dei protagonisti. “Non c’è niente di nuovo se non le interviste delle persone presenti all'epoca sulle barche all’isola di Cavallo (in Corsica, ndr), dei miei genitori e me”, ha dichiarato il principe.

Chi è Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto di Savoia è nato nel 1972 a Ginevra, in Svizzera. È figlio del già citato Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria, ex sciatrice nautica. A causa delle limitazioni imposte in Italia dopo la caduta della monarchia, il principe è nato e cresciuto Oltralpe. Ha frequentato l'Università di Ginevra, nella Facoltà di Scienze Economiche, anche se non ha completato gli studi. In passato ha lavorato come trader e consulente finanziario. Ha messo piede per la prima volta nella Penisola nel 2002, dopoché erano cessati gli effetti delle disposizioni legislative sull'esilio dei Savoia.

Tv

Il principe Savoia è ben conosciuto dalla grande platea televisiva. La sua prima esperienza nella tv italiana è stata con ‘Quelli che il calcio’, dove è stato ospite fisso nella stagione 1995-1996. lavorato nella televisione italiana come opinionista e concorrente in diversi reality show, tra cui ‘Ballando con le stelle’ (vincendo in coppia con la maestra di ballo professionista Natalia Titova). Ha condotto la prima edizione di ‘Pechino Express’ nel 2012. Ha gareggiato nel 2015 a ‘Notti sul ghiaccio’. Nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone ‘Italia Amore Mio’, interpretata insieme a Pupo e a Luca Canonici. Negli ultimi tempi ha frequentato la corte televisiva di Maria De Filippi. Nel 2019, infatti, è stato concorrente di ‘Amici Celebrities’, eliminato dopo la semifinale. Nel 2021 e nel 2022 ha fatto parte della giuria del serale del talent show.

Vita privata

Nel 2001 a Montecarlo il principe Savoia ha conosciuto Clotilde Courau, figlia di una nobildonna francese discendente da Ugo Capeto, amante del teatro. I due si sono sposati nel 2003. Sono genitori di Vittoria, nata alla fine del 2003, e Luisa, arrivata tre anni dopo. Di recente Emanuele Filiberto di Savoia ha detto che, alla morte del padre, rinuncerà alla pretesa al trono italiano (che ormai non esiste più, ma, legato ai Savoia, fa ancora discutere) per passare il ruolo alla primogenita Vittoria. Da poco, poi, il principe è stato paparazzato a Los Angeles abbracciato a una donna. Non si tratta della Courau, bensì di Nadia Lanfranconi, cantante del genere country che in passato ha avuto una storia con Mel Gibson.