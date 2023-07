Chi è Beatrice Borromeo, regista e produttrice de ‘Il Principe’

Di recente si è parlato molto di Beatrice Borromeo che, come regista e produttrice, ha curato la docu-serie di Netflix, ‘Il Principe’. Le vicende, realmente accadute, ruotano attorno alla figura di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, per anni esiliato dalla Penisola. Si parla in particolare della morte avvenuta in circostanze tragiche di un adolescente tedesco, Dirk Hamer, seguita da un’aspra e lunga battaglia legale che ha travolto Savoia e la sua famiglia e gli Hamer, distrutti da quanto è successo nel 1978 sull’isola di Cavallo, in Corsica.

Missione

Trentatré anni dopo quegli avvenimenti, Vittorio Emanuele, parlando coi compagni di cella nel carcere di Potenza senza sapere di essere ripreso da videocamere interne, ha ammesso di aver ucciso Dirk Hamer, sparandogli nella notte sull'isola di Cavallo, in Corsica. (Savoia ha passato sette giorni nell’istituto penitenziario in Basilicata accusato di associazione per delinquere, finalizzata alla corruzione e al falso, e di sfruttamento della prostituzione. Nel 2010 è stato assolto da tutti i reati e aveva chiesto un risarcimento). Birgit Hamer, sorella di Dirk, è la migliore amica della madre di Beatrice Borromeo, il che spiega come il documentario e il desiderio di ristabilire la verità dei fatti sia diventata una missione personale, oltre che professionale, per Beatrice.

Chi è Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo è nata il 18 agosto 1985 e appartiene all’omonima, famosa famiglia aristocratica italiana. Suo padre è il conte Carlo Ferdinando Borromeo e la madre è la giornalista e scrittrice Paola Marzotto, figlia dell’indimenticata stilista Marta Marzotto. Beatrice è cresciuta a Milano, dove ha frequentato il liceo classico e successivamente si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi.

Carriera

Dopo la laurea la Borromeo si è specializzata in un master in giornalismo e politica internazionale a New York. Nel frattempo ha sfilato come modella per marchi di alta moda e ha fatto importanti esperienze professionali come giornalista, per esempio per la trasmissione ‘Anno Zero’, a fianco di Michele Santoro, e scrivendo sulle pagine de ‘Il Fatto Quotidiano’. Ha svolto diverse attività per alcune organizzazioni umanitarie. Ha fondato Astrea Films, società che produce documentari. L’autorevole rivista britannica ‘Tatler’, in gran parte dedicata alle teste coronate, l’ha nominata qualche tempo fa “la reale più elegante d’Europa”, persino più di Kate Middleton, Letizia di Spagna e Maxima d’Olanda.

Matrimonio

Nel 2015, dopo sette anni di fidanzamento, Beatrice Borromeo ha sposato Pierre Casiraghi, figlio minore di Carolina di Monaco, principessa di Hannover, e del compianto Stefano Casiraghi, imprenditore e pilota motonautico morto nel 1990 in un incidente in mare. I due si sono uniti in matrimonio prima in una cerimonia civile a Monaco e poi in un rito religioso nella chiesa di San Remigio sull'Isola dei Pescatori, nel Lago Maggiore. I due formano una coppia apprezzata anche per la discrezione e la sobrietà e hanno due figli: Stefano Ercole Carlo, nato nel 2017 e Francesco Carlo Albert, venuto al mondo nel 2018.