Apple Music, la top ten delle canzoni più ascoltate nel 2024

Con l’ingresso nel mese di dicembre e il conto alla rovescia per la fine dell’anno, iniziano i bilanci. Ma, tralasciando quelli personali con le classiche “buone intenzioni” per l’anno nuovo, arrivano anche i dati ufficiali sui dodici mesi passati, in diversi settori, dal cinema alla musica, ad esempio. E oggi vogliamo riportarvi i risultati legati proprio ai brani più ascoltati su Apple Music dall’inizio del 2024. Ecco quali sono le canzoni di maggior successo (e non mancheranno sorprese).

Le canzoni più ascoltate su Apple Music nel 2024, le prime 5 posizioni

Primo posto in mano a Rose Villain e Guè con la loro “Come un tuono”, tratta dal disco “Radio Sakura”. Uscito ufficialmente il 29 marzo 2024, il pezzo è stato scritto dai cantanti insieme a Tropico, Okgiorgio e Sixpm con la produzione di questi due ultimi. Ha conquistato il primo gradino della classifica Fimi per diverse settimane, a sostegno dell’immediato riscontro positivo da parte del pubblico. Da sottolineare anche il fatto che la canzone è uscita a fine marzo ed è riuscita ad avere la meglio rispetto alle classiche hit sanremesi che, invece, hanno visto la luce a febbraio, diverse settimane prima. Eppure “Come un tuono” si è rivelato essere ‘di nome e di fatto’, superando chiunque e imponendosi alla numero uno di questa importante classifica. Dopo aver saputo il risultato, Rose Villain (tra l’altro in gara proprio a Sanremo 2024 con Click Boom!), ha commentato così: “Sono davvero felice che Come Un Tuono sia la canzone dell’anno di Apple Music e di aver portato un po’ di spensieratezza, evidentemente proprio di quello si aveva bisogno”.

Secondo posto più “prevedibile”. Parliamo di Mahmood con “Tuta Gold”, canzone presentata in gara al Festival di Sanremo che ha riscosso un successo assoluto sia a livello radiofonico che di vendite e di ascolti in streaming. Il brano, in poche settimane, oltre a essere diventato anche virale sui social con la coreografia copiata e imitata da migliaia di persone, si è imposto come uno dei pezzi immediatamente ‘classici’ della discografia del cantante. Tutti pazzi per la Tuta Gold che si porta a casa un dignitosissimo secondo grandino.

Medaglia di bronzo, invece, per “100 messaggi” di Lazza. Un pezzo molto intimo e introverso, è stato scelto da Amadeus fuori gara, presentato proprio in occasione dell’ultima puntata del Festival di Sanremo, prima di scoprire il nome del vincitore. Lazza ha interpretato, dal vivo, il pezzo proprio poco prima che venisse eletto il trionfatore di quell’edizione e a distanza di un anno esatto dalla sua partecipazione, in gara, con “Cenere”. Testi di Jacopo Lazzarini, musiche di Jacopo Lazzarini, Diego Vincenzo Vettraino, Nicolò Pucciarmati, Guillermo Moreno Romero e Denis Lesjak, è stato pubblicato il 27 febbraio ed è entrato in rotazione nelle radio a partire dal 1 marzo 2024.

Quarta posizione per Geolier (che appare bene due volte in questa importante top ten). Subito dopo Lazza troviamo il rapper con “I p’ me, tu p’ te”, canzone presentata in gara ul palco del Teatro Ariston ma arrivata al secondo posto nella classifica finale. La canzone ha anticipato l’album “Dio lo sa”, pubblicato poi a inizio giugno. Il testo è cantato completamente in dialetto napoletano e racconta la storia di una coppia che, nonostante si ami ancora, ha compreso che è arrivato il momento di mettere la parola fine alla loro storia d'amore, essendo sempre stata travagliata e complicata fin dall’inizio. Apparso tra i favoriti per la vittoria finale anche dopo il trionfo della serata cover, alla fine Geolier si è dovuto “accontentare” di una seconda posizione nella finalissima del Festival. Ma risulta, comunque, a fine anno, tra i pezzi più ascoltati. Niente male come risultato.

Alla numero 5 troviamo un altro pezzo del Festival, a simboleggiare il grande successo che ormai la kermesse musicale ha ritrovato negli ultimi anni, anche grazie al fiuto e alla gestione di Amadeus. Brilla in quinta posizione “Sinceramente” di Annalisa. Vero e proprio tormentone, per mesi e mesi, in molti avevano sperato nel pezzo anche per una eventuale rappresentazione dell’Italia in gara all’Eurovision Song Contest 2024. Invece la canzone non ha vinto Sanremo, restando però tra i pezzi più amati di questa edizione. Curiosità legata al pezzo: nonostante l’evidente successo, Sinceramente non è mai riuscita a conquistare la vetta della classifica Fimi, spingendosi fino alla posizione 2 come miglior risultato.

Apple Music, i brani più ascoltati del 2024 dalla 6 alla 10

Sesto posto per una delle hit dell’estate 2024. La collaborazione tra Gaia e Tony Effe (che rivedremo entrambi in gara al Festival di Sanremo ma separatamente, uno contro l’altro) non poteva non apparire nella top ten di Apple Music. Fin dalla sua uscita, “Sesso e Samba” si è posizionata in vetta e, una volta raggiunta quella posizione, ha mantenuto il posto per settimane e settimane. Impossibile non averla ascoltata o canticchiata almeno una volta.

Alla 7 riecco Geolier ma questa volta insieme a Ultimo per il brano “L’ultima poesia”. Il singolo è uscito il 22 marzo di quest’anno come secondo pezzo scelto per anticipare il disco del rapper “Dio lo sa” (uscito anche in una versione deluxe con brani inediti a fine novembre).

Torniamo alle atmosfere estive per l’ottava posizione occupata da “30°C” di Anna, primo estratto dal suo album (dei record) “Vera Baddie”. Anche questo pezzo è stato tra le hit delle settimane più calde dell’anno, in vetta alla chart Fimi.

Nono gradino occupato da Sfera Ebbasta con “15 piani”. Nonostante sia uscito a novembre del 2023, la canzone è riuscita a entrare nella top ten di quest’anno. Un risultato che sottolinea quanto questo brano sia riuscito a durare nel tempo e a imporsi nonostante la forte concorrenza.

A chiudere la top ten è Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia”. Proprio questo brano, poi, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi al settimo posto (su 25 Paesi partecipanti). Il pezzo è stato scritto insieme a Madame e prodotto da Dardust ed E.D.D. Con le vendite, ha superato le 300.000 copie, ottenendo – a oggi – ben tre dischi di platino.