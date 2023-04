Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri e la nuova vita dell’ex velina e conduttrice

È giunto al capolinea il matrimonio della showgirl sarda Elisabetta Canalis, 44 anni, e del chirurgo ortopedico americano Brian Perri, 55. Lo ha rivelato la rivista ‘People’, che ha visionato gli atti giudiziari. Secondo il magazine statunitense, Elisabetta Canalis ha chiesto il divorzio dal marito Brian Perri, sposato nel 2014. I due hanno una figlia, Skyler Eva, nata 7 anni fa. In base a quanto riportato da ‘People’, la Canalis avrebbe motivato la sua decisione parlando di “differenze inconciliabili”. Di recente, poi, in occasione della Settimana della Moda a Milano, la Canalis è stata avvistata con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, detto ‘Iceman’. Se son rose…

Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri: i dettagli

Quello che è noto al momento rispetto alla separazione della Canalis dal marito è che sarebbe stato richiesto da entrambi l’affidamento congiunto della figlia. A Los Angeles, dove risiedono da tempo, Elisabetta Canalis e Perri vivrebbero già da un po’ in case separate. La showgirl avrebbe già cambiato abitazione. In questi giorni, accanto a lei, c’è la madre Bruna, volata dalla Sardegna in America per stare accanto alla figlia e alla nipote (il padre Cesare, purtroppo, è mancato nel 2017, a 78 anni, per un ictus). Nei primi atti depositati da Elisabetta Canalis relativi al divorzio con Perri non ci sarebbe alcun riferimento al mantenimento o alla divisione dei beni, aspetti che, come è stato riportato, verrebbero poi discussi successivamente in sede processuale. Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è durato dal 2014 al 2023. I due, legati dal 2012, si erano detti sì ad Alghero nella cattedrale della cittadina di origine catalana.

Elisabetta Canalis, il debutto a Striscia con Maddalena Corvaglia e la rottura

Elisabetta Canalis è nata a Sassari nel 1978. Ha conseguito la maturità classica e si è trasferita a Milano, dove aveva cominciato a frequentare il corso di laurea in lingue e letterature straniere all’Università Statale. Ma dopo aver sostenuto qualche esame ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi casting. Nel 1999 Elisabetta Canalis è stata scelta come velina mora di Striscia la notizia, in coppia con la velina bionda Maddalena Corvaglia fino al 2002. Canalis e Corvaglia sono state molto amiche per tanti anni, si erano anche trasferite entrambe negli Stati Uniti, al seguito dei rispettivi partner, Brian Perri per Canalis e il chitarrista della band di Vasco Rossi, Stef Burns, per Corvaglia (i due hanno poi divorziato nel 2017). Le due hanno anche aperto insieme una palestra a Los Angeles. Poi, nel 2020, le loro strade si sono divise. Nessuna delle due ha mai voluto parlare più ampiamente della fine della loro amicizia e delle cause che le hanno allontanate. Di recente, a Verissimo la Corvaglia ha detto che la loro è stata un’amicizia bellissima e che purtroppo è finita. Ma rimane il bene.

La carriera di Elisabetta Canalis tra moda, tv e cinema

Ma torniamo alla carriera di Elisabetta Canalis. Nel 2003 la showgirl ha posato per il calendario senza veli di Max e nello stesso anno è stata valletta del programma Controcampo. Ha recitato poi nella terza e nella quarta stagione della fiction Carabinieri. È stata ospite di Mai dire Martedì nel 2007 e tre anni dopo era su MTV Italia. Nel 2011 Elisabetta Canalis ha affiancato Gianni Morandi, insieme a Belén Rodríguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, al Festival di Sanremo. Nello stesso anno ha partecipato a Dancing with the Stars, versione americana di Ballando con le Stelle. Nel 2012 è tornata come valletta, insieme alla Rodríguez, a Sanremo, in sostituzione di Ivana Mrázová, bloccata da una cervicalgia. Nel dicembre 2013 è entrata all’ultimo nel cast dello spin-off di Zelig, su Italia 1, condividendo la conduzione con Katia Follesa e Davide Paniate. Nel 2018 ha preso parte a Le spose di Costantino su Rai 2 e a Sanremo Young come giurata. Nel 2021 ha presentato su TV8 Vite da copertina – Tutta la verità su…, chiuso poi nel 2022. Sempre nel 2021 ha affiancato Nicola Savino per una puntata de Le Iene Show. Nel 2022 è stata testimonial della campagna promozionale della Regione Liguria a Sanremo. Al cinema, a parte un paio di camei in produzioni cinematografiche statunitensi come Deuce Bigalow – Puttano in saldo e Decameron Pie, Elisabetta Canalis ha recitato in film come Natale a New York (2006), La fidanzata di papà (2008), A Natale mi sposo (2010).

Elisabetta Canalis: curiosità

Prima di conoscere Brian Perri, nei primi anni 2000 Elisabetta Canalis aveva avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 la showgirl era stata fidanzata con il divo americano George Clooney. Nell’autunno 2022 la Canalis, attivista animalista, è stata premiata con il ITTV/Ecoflix Award per il suo impegno contro l’abbandono e il maltrattamento dei cani. È una grande sportiva. Ama praticare vela, yoga, corsa, è appassionata di krav maga e pilates ed è campionessa di kickboxing. Secondo alcune indiscrezioni, la dedizione a questa disciplina da parte di Elisabetta sarebbe stata una dei motivi di disaccordo con l’ex marito, che non apprezzava che la moglie combattesse sul ring.