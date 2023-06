Kevin Kostner ‘senzatetto’: cos’è successo con l’ex moglie Christine

Roma, 15 giugno 2023 – Kevin Kostner, il bodyguard più affascinante nella storia di Hollywood, vuole sfrattare dalla villa di famiglia Christine Baumgartner, l’ultima moglie dalla quale ha appena divorziato. Una storia d’amore durata 18 anni e finita nel peggiore dei modi.

La notizia è stata anticipata dal sito Tmz.

Che cosa prevede l’accordo prematrimoniale

Secondo i documenti ottenuti dai giornalisti, il contratto prematrimoniale firmato dalla coppia nel 2004 dava a Christine, 49 anni, un mese di tempo per lasciare la proprietà. Ma la donna non sembra avere alcuna intenzione di andarsene. Parliamo naturalmente di una villa esclusiva da 145 milioni di dollari a Carpinteria.

La dimora è proprietà di Kostner che l'ha acquistata nell'88, quindi ben prima del matrimonio.

La villa contesa

Insomma dopo 18 anni d’amore, tre figli – Cayden, 15 anni, Hayes, 14, e Grace, 12 – e tante dichiarazioni romantiche, i due si fanno guerra, con lui che attraverso i suoi legali cita accordi e paragrafi. E mette in fila la storia delle sue proprietà. Ricordando le date e le abitudini, “adiacente alla residenza c’è una residenza separata che utilizzo esclusivamente per scopi commerciali (montaggio cinematografico) e alla quale lavorerò quest’anno in relazione a un nuovo progetto cinematografico recentemente completato che sto producendo”.

La fine dell’amore tra Kostner e Baumgartner

Ai primi di maggio un portavoce della star aveva confermato le voci di divorzio – chiesto da lei – aggiungendo “grande tristezza” e una richiesta di rispetto per tutta la famiglia.

E dire che in un’intervista recente l’interprete di ‘Balla coi lupi’ aveva definito l’amore con Christine più forte, dopo l’esperienza della pandemia. E oggi? Lui prova a conciliare. Dopo averle dato lo sfratto, si lascia andare: pronto a darle un aiuto economico per il trasloco.