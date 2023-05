Kevin Costner divorzia dalla moglie dopo 18 anni di matrimonio: “Differenze inconciliabili”

Kevin Costner sta divorziando dalla moglie Christine Baumgartner, un matrimonio ‘quasi’ perfetto andato in frantumi dopo 18 anni e tre figli. Il motivo? “Differenze inconciliabili”, ha annunciato il portavoce dell’attore, Arnold Robinson. Cosa ci sia davvero dietro alla rottura di un lungo amore – i due hanno iniziato a frequentarsi nel 1998 prima di sposarsi nel ranch di Costner in Colorado nel 2004 – è mistero. La star di ‘Balla coi lupi’ e la sua ormai quasi ex moglie, la modella e designer di borse 49enne, si appellano alla riservatezza. “Chiediamo che la privacy sua, di Christine e dei loro figli sia rispettata mentre affrontano questo momento difficile”, ha aggiunto il portavoce di Costner.

Il divorzio: cosa è successo

A chiedere il divorzio sarebbe stato l’attore californiano, forse per un’infedeltà da parte dell’ex modella o una crepa irreparabile nel lungo e apparentemente idilliaco matrimonio. “È con grande tristezza che sono emerse circostanze al di fuori del suo controllo, che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio”, ha fatto sapere attraverso un comunicato il portavoce di Costner, Arnold Robinson. Poche righe sibilline che lascerebbero intendere il sopraggiungere di un evento insormontabile, un macigno che avrebbe fatto a pezzi il lungo rapporto degli ormai ex Costner.

Il matrimonio e la crisi

Kevin e Christine si sono conosciuti oltre due decenni fa sui campi da golf, ma la relazione è decollata rincontrandosi all’inaugurazione di un ristorante. Era il 1998, il fatidico si è arrivato nel 2024. Dopo 18 anni di progetti insieme, il matrimonio è finito con una richiesta di divorzio e un assegno di mantenimento previsto da un accordo prematrimoniale. La coppia ha tre figli: il 15enne Cayden, il 14enne Hayes e la 12enne Grace Avery. Questo è il secondo matrimonio di Costner dopo quello con Cindy Silva, durato 16 anni e finito nel 1994 con un divorzio, pare a causa di alcune infedeltà dell’attore. Da questo primo rapporto sono nati tre figli: Annie, Lily e Joe. L'attore-produttore ha poi avuto una breve relazione con Bridget Rooney che gli ha dato un figlio, Liam.

Le richieste in tribunale

Secondo le indiscrezioni apprese dal sito americano Tmz, Christine avrebbe chiesto l'affidamento congiunto dei tre figli. Kevin avrebbe depositato in tribunale la sua risposta martedì, in cui chiede anche lui l'affidamento congiunto. Christine non avrebbe chiesto nemmeno l’assegno di mantenimento. Tuttavia l’avvocato divorzista dell'attore, Laura Wasser, avrebbe ribadito che l’assegno “deve essere pagato al firmatario ai sensi dei termini dell'accordo prematrimoniale delle parti”. In altre parole, tra i due c'è un accordo prematrimoniale, così come è prassi con consolidata negli Stati Uniti. La rottura potrebbe essere recente. Lo scorso febbraio, un mese dopo che Costner ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in ‘Yellowstone’, l’attore ha infatti citato la moglie sui social, riconoscendole il merito di avere contribuito a celebrare il suo successo nonostante la coppia non abbia potuto partecipare alla cerimonia di premiazione a causa di un’alluvione vicino a casa loro.