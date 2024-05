Chi è Diego Dalla Palma, il make-up artist protagonista del podcast ‘Vivo’

Il ‘New York Times’ lo ha definito “il profeta del make-up italiano”. Diego Dalla Palma, esperto di bellezza e stile che nella sua carriera ha truccato migliaia di donne, tra attrici, cantanti, artiste e persone comuni, è conosciuto dal grande pubblico anche per le sue presenze in televisione, per le linee di cosmetici e trucchi da lui realizzate e la sua autorevolezza nel settore. Da poco Dalla Palma ha lanciato anche un nuovo podcast intitolato ‘Vivo. Confessioni nella tempesta’.

Biografia

Dalla Palma è nato a Enego, nei dintorni di Vicenza, in Veneto, nel 1950. Festeggia il compleanno il 24 novembre. Dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili, Diego ha cominciato la sua carriera a 18 anni, dopo essersi trasferito a Milano. All’inizio del suo percorso è stato costumista e scenografo per il teatro. Successivamente, invece, si è specializzato nel trucco. Anche grazie a un indimenticato maestro come Corrado Mantoni, storico conduttore e autore del piccolo schermo italiano, Dalla Palma è entrato negli studi televisivi ed è diventato costumista alla Rai lavorando per la tv pubblica dal 1968 al 1978. Ha fondato anche un laboratorio dedicato allo studio dell’immagine e, come imprenditore, ha lanciato una linea di trucchi e cosmetici a suo nome. Nel corso della sua carriera l’esperto di look ha scritto numerosi manuali e libri autobiografici come ‘Accarezzami, madre’ e ‘A nudo’. Ha tenuto rubriche in radio (su 105 e Deejay) e ha condotto varie trasmissioni come ‘Almanacco del giorno dopo’, ‘Il trucco c'è e i più recenti ‘Come si cambia’ e ‘Uniche’.

Teatro

Nell’autunno 2023 è andata in scena ‘Bellezza imperfetta - fra vacche e stelle’, la prima opera teatrale scritta e interpretata dallo stesso Diego Dalla Palma. Lo spettacolo si è tenuto a Vicenza, a Roma, a Milano, a Napoli, ad Avezzano (L’Aquila), a Bologna. L’esperto di stile e bellezza ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita, in cui ha conosciuto molte difficoltà, ma anche situazioni sorprendenti. Il suo racconto è stato un viaggio suggestivo all’insegna di ricordi e musiche dedicate a quella che Dalla Palma ha definito “la bellezza scomoda”: per lui, infatti, la bellezza è ciò che il volto restituisce della vita, ecco perché il make-up artist ha usato quell’aggettivo per caratterizzarla. E ancora, per lui rossetto, kajal e mascara fanno la differenza: i volti sono tutti diversi l’uno dall’altro, ma possono essere valorizzati, con questi tre trucchi fondamentali, che devono soprattutto esaltare, non tanto coprire le imperfezioni.

Podcast

Da poco, sulle principali piattaforme di streaming, è disponibile il podcast di Diego Dalla Palma, prodotto da Show Reel Studios, dal titolo ‘VIVO – Confessioni nella tempesta’. Si tratta in tutto di cinque episodi in cui Dalla Palma si racconta senza filtri attraverso cinque temi chiave: - il dolore - il coraggio - il successo - l’amore e il sesso - il futuro. Il noto make-up artist veneto parla anche di situazioni delicate da lui vissute in prima persona come l’esperienza del coma, il bullismo più duro, la violenza sessuale subita, la prostituzione, il tentativo di suicidio, le relazioni amorose inquiete e tormentate, la fissazione per il sesso. Nella narrazione c’è spazio pure per i successi, le attività di comunicazione più forti, il lusso più sfrenato, le cadute, la vendita dell’azienda che porta il suo nome. Ogni puntata è stata realizzata senza copione, attraverso un lavoro di facilitazione delle emozioni per arrivare all’ascoltatore in modo crudo, diretto ed empatico. “Un viaggio di riflessione viscerale, scabroso a volte, ma sincero”, ha detto Dalla Palma, che spera di poter essere d’aiuto a qualcuno attraverso le sue esperienze e le sue condivisioni in cui, per l’ennesima volta, non ha avuto paura di mettersi a nudo.