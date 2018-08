Ancora una volta abbiamo la conferma che soldi e fama non ti salvano dalle brutte esperienze: parola della 43enne Melanie Janine Brown, nota con il nome d'arte Mel B, membro delle Spice Girls e giudice delle edizioni inglese e australiana di 'X Factor', oltre che del reality show 'America's Got Talent'. La cantante ha infatti deciso di farsi ricoverare per curare lo stress post traumatico che le è stato diagnosticato ed evitare di annegarlo nell'alcol.Non è chiaro quale sia l'esatta ragione della sua condizione clinica, anche se forse il divorzio da Stephen Belafonte, suo secondo marito dal 2007 al 2017, ha giocato un ruolo. In base a un'intervista concessa al magazine britannico The Sun on Sunday, "gli ultimi sei mesi sono stati incredibilmente difficili, per me. Ho lavorato insieme a uno scrittore al mio libro 'Brutally Honest' ed è stato traumatico rivivere emotivamente una relazione fatta di abusi e guardare negli occhi tutte le questioni irrisolte della mia vita"."A volte non riesco ad affrontare le emozioni che mi assalgono", ha continuato Mel B. "Ma il problema non è mai stato il sesso o l'alcol, è qualcosa che si trova più in profondità e che mi fa cercare rifugio in queste abitudini. Sono stata molto onesta riguardo al fatto che mi sono intontita a furia di alcol per non sentire il dolore, come in fondo fanno moltissime persone per tentare di anestetizzare i loro veri problemi. Sono consapevole di essere arrivata a un punto di massima crisi e lo sto affrontando: ho preso la decisione di sottopormi a un trattamento professionale nelle prossime settimane e lo farò in Inghilterra".Leggi anche: