Cosa vince chi vince Sanremo 2025? Ecco tutti i premi

Roma, 11 febbraio 2025 - Prende il via la kermesse più attesa d’Italia: il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, si apre oggi, 11 febbraio, con la prima serata. Tutti i 29 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston e al termine della serata verranno rivelate le prima 5 posizioni della classifica, senza piazzamento. Per scoprire l’effettivo vincitore, bisognerà aspettare la notte di sabato 15 febbraio.Ma cosa vince chi arriva primo nella classifica finale?

Angelina Mango con Fiorello e Amadeus durante la premiazione di Sanremo 2024

Cosa vince chi arriva primo?

Il vincitore del Festival riceve la statuetta del “Leone di Sanremo”, simbolo dello stemma comunale, considerato il riconoscimento più prestigioso per gli artisti della musica italiana. Diversamente da quanto avviene nei talent show televisivi, non è previsto un premio in denaro. Tuttavia, oltre alla soddisfazione della vittoria e al riconoscimento del talento, la vittoria di Sanremo garantisce un’altissima esposizione mediatica del brano e dell’artista. E inoltre, il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, altra vetrina musicale molto importante e ambita.

Come si vince Sanremo?

A seconda del regolamento, che può essere modificato ogni anno, i criteri che decino la classifica finale possono cambiare. Quest’anno, come l’anno scorso, il risultato finale è deciso da tre componenti: Giuria della Sala Stampa (circa 300 giornalisti), Giuria delle Radio e Televoto. Il meccanismo di voto cambierà in base alla serata.

Il Premio della critica e altri premi

Oltre alla vittoria del Festival, a Sanremo si possono ottenere altri riconoscimenti. In primo luogo, il Premio della critica, intitolato dal 1996 a Mia Martini. Ad assegnarlo sono i giornalisti accreditati della sala stampa. Oltre a questo, i concorrenti possono ottenere anche il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” e il Premio Miglior Testo. Verrà assegnato anche un riconoscimento al vincitore della Serata Cover (venerdì 14 febbraio). Questa serata diventa quindi quest’anno una gara autonoma, che non incide sulla classifica finale.