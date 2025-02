Scaletta Sanremo 2025, l’ordine di uscita dei cantanti previsto per la prima serata

Sanremo, 10 febbraio 2025 – Dovrebbe essere Gaia ad aprire la gara di Sanremo 2025, domani sera, martedì 11 febbraio. Il condizionale è d’obbligo perché manca l’ufficialità della scaletta della prima serata. Stando a quanto ha anticipato Carlo Conti oggi durante la conferenza stampa della vigilia, l’ordine di uscita dei cantanti dovrebbe ricalcare quello delle prove. E la prima a esibirsi in prova, è stata appunto Gaia, seguita da Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama e tutti gli altri. Ci potrebbero essere aggiornamenti e variazioni dell’ultimo minuto naturalmente e la lista definitiva è attesa solo per la giornata di domani.

Il programma Delle 5 Serate

Gaia apre la gara dei big a Sanremo 2025 (foto Instagram)

La scaletta (quasi) completa

A fare gli onori di casa domani, saranno, oltre al direttore artistico Carlo Conti, anche Antonella Clerici e Gerry Scotti, gli “amici” che Conti ha voluto accanto a sé per questa nuova avventura al timone del Festival. La serata inizierà con un omaggio a Ezio Bosso, il pianista scomparso nel 2020, che Conti aveva ospitato nel suo secondo Sanremo, nel 2016. Poi il via alla gara dei 29 big, che domani serà canteranno tutti. Dopo Gaia, Gabbani, Rkomi, Noemi e Irama sarà la volta di Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Olly, Elodie, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancaleone, Brunori Sas, Modà, Clara , Fedez, Lucio Corsi, Bresh, Rocco Hunt, Sarah Tosano. Le prove sono ancora in corso quindi attendiamo gli ultimi nomi.

Gli ospiti

Le esibizioni dei ‘Big’ saranno inframezzate da quelle degli ospiti. Atteso intorno alle 22.30 il ritorno all’Ariston di Jovanotti, mezz’ora prima l’incontro sul palco della cantante israeliana Noa con la cantante palestinese Mira Awad per un duetto che è un messaggio di pace. In diretta dal Suzuki stage che si trova in piazza Colombo a Sanremo ci sarà invece l’esibizione di Raf.

