Gli ospiti di Sanremo 2025 serata per serata: ecco il divo Damiano. Operazione nostalgia con Venditti

Non solo le canzoni protagoniste: Sanremo vuol dire anche show e grandi ospitate. Come di consuetudine, sul palco dell’Ariston nelle cinque serate che vedremo in diretta su Rai1 saliranno i cantanti in gara, gli esordienti della categoria Giovani, i co-conduttori e le co-conduttrici e, come accade ogni anno, anche tanti ospiti. Ecco chi ci sarà a Sanremo 2025, serata per serata.

Martedì 11 febbraio: Jovanotti superospite

Come già anticipato dal direttore artistico Carlo Conti, la prima serata del Festival vedrà sul palco due artiste duettare sulle note di ‘Imagine’ di John Lennon: Noa e Mira Awad.

Noa (pseudonimo di Achinoam Nini) è una cantante israeliana che nel suo repertorio ha soprattutto brani fortemente influenzati dall’ambiente che ha vissuto sin dalla giovinezza: la guerra e il terrorismo.

Mira Awad è nata nel 1975 ed è una cantante, attrice ed autrice di origine palestinese. I suoi brani più famosi sono scritti in arabo.

Il superospite più atteso della serata inaugurale è, però, probabilmente Lorenzo Jovanotti. L’artista – dopo una pausa forzata dovuta a motivi di salute – ha pubblicato ‘Il corpo umano vol.1’, il suo nuovo album di inediti, lo scorso 31 gennaio ed è pronto a tornare ad esibirsi live. A partire da marzo e fino a maggio suonerà nei Palasport di tutta Italia.

Mercoledì 12 febbraio: la notte di Damiano

Mercoledì 12 febbraio sarà la volta di Damiano David all’Ariston, lo stesso palco che lo ha portato al trionfo insieme ai Maneskin nel 2021. L’artista si è attualmente lanciato in una carriera da solista che gli ha portato molto successo anche oltreoceano. Il brano ‘Born with a broken heart’ è entrato nella top10 di 5 Paesi europei, oltre all’Italia: Francia, Polonia, Belgio, Portogallo, Estonia. Negli USA, in Canada, Danimarca, Guatemala e Lituania si è fermato alla top20.

Tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo ci sarà anche Vittoria Puccini. L’attrice presenterà la fiction ‘Belcanto’ in onda su Rai1 dal 24 febbraio al 17 marzo. Puccini è anche una delle protagoniste del nuovo film di Paolo Genovese, ‘Follemente’ nei cinema dal 20 febbraio. Insieme a lei sul palco per raccontarlo ci saranno tutti gli altri protagonisti: Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Giovedì 13 febbraio: a tutta Iva

Tra gli ospiti della serata di giovedì 13 febbraio ci saranno, invece gli attori del cast di ‘Mare Fuori 5’. La serie andrà in onda su Rai2 a partire dal 19 febbraio e, dopo l’abbandono di Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Clara Soccini e nuovi volti compariranno sul piccolo schermo. Il nuovo cast comprende i già noti Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera. In più vederemo: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.

Tra gli ospiti della terza serata del Festival ci sarà anche Iva Zanicchi. La cantante ha partecipato a Sanremo per ben 11 volte (la prima nel 1965 e l’ultima nel 2022) arrivando al primo posto in tre occasioni: nel 1967 con il brano ‘Non pensare a me’ in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con ‘Zingara’ e nel 1974 con ‘Ciao cara come stai?’ scritta, tra gli altri, da Cristiano Malgioglio.

I super ospiti internazionali del Festival che vedremo nella serata di giovedì sono i Duran Duran che tornano a Sanremo a 40 anni dalla loro prima apparizione. Il gruppo è stato, infatti, ospite nel 1984 con ‘Wild boys’.

Venerdì 14 febbraio: duetti e Kessisoglu

Venerdì 14 febbraio arriva Paolo Kessisoglu che canterà e tratterà il tempo degli hikikomori, Ricordiamo anche che gli artisti in gara saranno accompagnati nei duetti da moltissimi altri colleghi, quindi vedremo comunque tanti volti nuovi sul palco.

Sabato 15 febbraio: operazione nostalgia con Venditti

Per la sera della finale, invece, gli ospiti ci sono eccome! Una di questi è Vanessa Scalera, l’attrice promuoverà da Sanremo la quarta stagione di ‘Imma Tataranni’ che la vede ancora protagonista e mattatrice.

Sarà, poi, la volta di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che lo scorso 1 dicembre ha avuto un malore sul campo nella partita contro l’Inter. Dopo aver subito un intervento il giocatore sta bene.

L’ultimo ospite del Festival, ma non certo per importanza, sarà Antonello Venditti a cui sarà consegnato il secondo premio alla carriera di Sanremo 2025, a più di 50 anni dal suo esordio sulla scena musicale.