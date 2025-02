Sanremo 2025, la conferenza stampa della prima serata in diretta

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Sanremo 2025 sta per iniziare. Oggi, alle 12, la conferenza stampa che precede la prima serata del Festival. Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i conduttori che affiancheranno Carlo Conti nel debutto, oggi martedì 11 febbraio, del Festival della Canzone Italiana. I "due grandi amici" che Conti stava cercando di coinvolgere per completare il cast dei co-conduttori (annunciati ormai da giorni) della kermesse: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan. Quindi, nella prima serata, Carlo condurrà con Antonella Clerici e Gerry Scotti.

All'Ariston intanto si prova da giorni. Ogni test sul palco del Festival diventa già spettacolo, e la prova generale di ieri andata in scena davanti a giornalisti e addetti ai lavori (600 i posti del teatro che sono stati occupati quasi completamente), è stata l'anticamera della serata inaugurale. Non ci sono stati particolari intoppi, con gli artisti che hanno messo a punto esibizioni e arrangiamenti in vista della gara.

I cantanti sul green carpet

La conferenza in diretta