I voti di Sanremo 2025: ecco di quanto ha vinto Olly su Lucio Corsi e Brunori Sas

Roma, 16 febbraio 2025 – Se l’anno scorso si fosse utilizzato il sistema del 2025 il Festival di Sanremo lo avrebbe vinto Geolier. È stata infatti la nuova linea ‘meritocratica’ a decretare Olly vincitore di Sanremo 2025. Lucio Corsi, secondo nella classifica finale, è andato fortissimo nel cosiddetto ultimo miglio, quando è stato riaperto il televoto dopo l’annuncio dei cinque finalisti. Che, ricordiamo, erano (nell'ordine in cui poi si sono piazzati): Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi. Nella conferenza stampa di oggi Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, ha spiegato – senza entrare troppo nel dettaglio l’andamento dei voti di Sanremo 2025.

La classifica finale di Sanremo 2025 con i voti che tengono insieme televoto e sala stampa: Olly è il vincitore

Olly ha vinto grazie al tesoretto delle altre serate

Aveva accumulato tanti, tantissimi voti. Soprattutto nelle prime serate. Grazie a questo ‘tesoretto’, Olly è riuscito a spuntarla su Lucio Corsi. Un margine risicato, alla fine, tra i due. Nel computo tra sala stampa e televoto parliamo di pochi decimali. Segno che la rimonta di Corsi nel finale è stata significativa, con il menestrello di Vetulonia (Grosseto) davvero a un passo dalla clamorosa vittoria. Brunori Sas è stato il più votato dalla sala stampa e dalle radio, ma ha ceduto terreno nel televoto, andando a chiudere il podio di questa edizione. Olly, ha spiegato Fasulo, deve il suo successo soprattutto ai consensi raccolti nelle prime serate, più che in finale.

In totale, nel computo cumulato, il vincitore di Sanremo Olly ha ottenuto il 31% delle preferenze del televoto. Lucio Corsi il 25.7%, Brunori Sas il 16.6%, Fedez il 20.5% e Simone Cristicchi il 6.1%. La classifica del televoto non è dunque molto diversa da quella definitiva (e cumulativa di tutto) che è stata diffusa già questa notte

1. Olly 23,8%

2. Lucio Corsi 23,4%

3. Brunori Sas 20,3%

4. Fedez 17,7%

5. Simone Cristicchi 14,8%.

"Sistema meritocratico”

Insomma, se il sistema di voto fosse stato quello del 2024 il Festival lo avrebbe vinto Lucio Corsi. Così come i criteri del 2025 fossero stati adottati lo scorso anno Geolier avrebbe avuto la meglio su Angelina Mango. La decisione di tenere conto, nella classifica definitiva, dei voti accumulati nelle precedenti serate, è stata una linea che il management Rai ha attuato e sempre rivendicato come una scelta di "meritocrazia". Un termine, “meritocratico”, che anche oggi Fasulo ha ribadito senza tentennamenti in conferenza stampa. Nessuna polemica sul sistema di voto è stata neanche lontanamente tirata in ballo dai contendenti. Che, anzi, si sono subito resi omaggio a vicenda, sia sul palco dell’Ariston sia sui social.