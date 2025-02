A che ora inizia la prima serata di Sanremo 2025 e quando finisce

Sanremo, 11 febbraio 2025 - Il teatro Ariston è pronto ad aprire le sue porte al 75° Festival di Sanremo: questa sera andrà in onda, come sempre in diretta, la prima serata della kermesse che vedrà salire sul palco tutti e 29 gli artisti in gara. La competizione inizia già da subito: ad esprimersi saranno televoto, sala stampa e giuria delle radio, e a fine serata conosceremo le cinque canzoni temporaneamente meglio classificate (ma non in ordine di piazzamento, per mantenere la suspense).

Sanremo 2025, una foto dell'esterno del teatro Ariston durante il green carpet

Ma a che ora (e dove) sintonizzarsi? L'appuntamento è alle 20.40 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. I veri fan del Festival dovranno però accendere la televisione dieci minuti prima: alle 20.30 ha inizio il Prefestival, condotto quest'anno da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Ai due si aggiungeranno le simpatiche 'incursioni' all'Ariston dell'attrice Mariasole Pollio. Previste interviste, curiosità e tanto altro ancora.

Come già detto, la diretta dall'Ariston comincerà alle 20.40, con la conduzione di Carlo Conti, alla sua quarta esperienza sanremese dopo quelle cavallo tra il 2015 e il 2017. Si parte con il botto e si preannuncia una serata carica: ben 29 esibizioni dei cantanti in gara, a cui si aggiungeranno i siparietti tra Conti e i co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti, nonché le ospitate. In programma Jovanotti, Raf (dal Suzuki Stage di piazza Colombo) e le cantanti Noa e Mira Awad, provenienti rispettivamente da Israele e Palestina.

Una prima interruzione è prevista per le 23.55, quando la linea passerà a un'edizione lampo del TG1, che salvo imprevisti non dovrebbe durare più di un minuto. Rai 1 tornerà poi all'Ariston con le esibizioni restanti.

Il Festival ci ha abituato a lunghissime serate, e oggi non dovrebbe essere diverso. Stando al palinsesto di Rai 1, questo primo appuntamento dovrebbe concludersi verso le 1.30, ma le incertezze della diretta sono ben note e non si esclude che Sanremo possa concludersi più tardi.

Per chi sarà ancora sveglio è poi appuntamento con il Dopofestival, che ripercorrerà gli highlights della serata e offrirà agli spettatori interviste, ospiti e commenti. A condurlo quest'anno ci sarà Alessandro Cattelan, tra l'altro co-conduttore della finale di sabato.