Chi sono i cantanti di Sanremo 2025: la lista con foto, nomi e qualche curiosità

Sanremo, 10 febbraio 2025 – Il pubblico è in trepidante attesa di vederli calcare il palco dell’Ariston e di ascoltare i loro brani. Di chi stiamo parlando? Dei cantanti cosiddetti ‘big’ che saranno in gara al 75esimo Festival di Sanremo dall’11 al 15 febbraio. Ecco di chi si tratta.

Achille Lauro

Achille Lauro nel 2025 sarà al suo quarto Sanremo in gara (ha già partecipato nel 2019, nel 2020 e nel 2022) ma al suo quinto totale se consideriamo che nel 2021 è stato ospite fisso di Amadeus e Fiorello con le sue performance definite dei veri e propri “quadri”. Dissacrante, irriverente, provocatorio, nel 2022 ha anche rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest.

Bresh

All’anagrafe Andrea Emanuele Brasi, classe 1996, Bresh è un rapper che partecipa nel 2025 per la prima volta in gara al Festival in gara. Nel 2024 era stato ospite di Emma nella serata dei duetti. All’attivo ha già due album di inediti e un riconoscimento importante: il Premio Lunezia al valore musical-letterario per il brano ‘Altamente mia’ ottenuto nel 2023.

Il cantante e rapper Bresh

Brunori Sas

Anche il cantautore calabrese Brunori Sas (al secolo Dario Brunori) è al suo primo Sanremo in gara. Sul palco dell’Ariston era salito, però, nel 2019 come ospite degli Zen Circus. La sua penna, delicata e profonda al tempo stesso, ha già colpito l’Accademia della Crusca che ha definito il testo del suo brano come il migliore tra quelli in gara.

Il cantautore Brunori Sas di origini imolesi, parteciperà al festival di Sanremo 2025 con il brano "L'albero delle noci"

Clara

Clara nel 2024 aveva preso parte alla kermesse dopo la vittoria di Sanremo Giovani che l’aveva fatta ammettere direttamente al circuito big. Nota al grande pubblico anche per il ruolo di Crazy J in ‘Mare Fuori’, quest’anno – nonostante la giovanissima età – torna per la seconda volta in gara al Festival.

Clara

Coma_Cose

I Coma_Cose si sono fatti conoscere dal grande pubblico sanremese nel 2021 con la hit ‘Fiamme negli occhi’ e sono ritornati all’Ariston nel 2023, vincendo con ‘L’Addio’ il premio Sergio Bardotti al miglior testo e Lunezia al valore musical-letterario tra i brani di Sanremo. Tornano al Festival nel 2025 per la prima volta da marito e moglie.

Elodie

Al quarto Sanremo in gara è, invece, Elodie (ha già partecipato nel 2017, 2020 e 2023). È stata anche co-conduttrice di una delle serate nel 2021. La cantante romana ha definito il suo pezzo in gara quest’anno come una canzone “piena di dramma” che lei ama particolarmente.

Fedez

Fedez, dopo le rivelazioni che riguardano la sua vita privata e dopo la querelle che riguarda ‘Bella stronza’ (il brano che presenterà nella serata delle cover) è di sicuro uno dei big più chiacchierati di questa edizione del Festival. A Sanremo per la seconda volta, aveva già partecipato nel 2021 in coppia con Francesca Michelin.

Francesca Michielin

Francesca Michielin è, invece, al suo terzo Sanremo in gara dopo la sua partecipazione nel 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez. In entrambe le occasioni si è classificata seconda e nel 2016 ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision song contest dopo la rinuncia dei vincitori di quell’edizione, gli Stadio. Nel 2022 l’artista ha diretto l’orchestra per la collega Emma e l’ha accompagnata nella serata delle cover.

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è al suo quarto Festival. Il primo, nel 2016, lo ha portato a trionfare nella categoria giovani. Nel 2017 – quando a condurre c’era proprio Carlo Conti – ha, invece, vinto tra i big e nel 2020 si è classificato (sempre tra i big) al secondo posto dietro Diodato. Lo scorso anno è stato ospite di Fiorella Mannoia nella serata dei duetti. Cosa gli riserverà questa nuova partecipazione?

Gaia

Nel passato di Gaia ci sono tante competizioni canore. È arrivata seconda nella decima edizione di X-Factor e ha trionfato ad ‘Amici 19’. A Sanremo ha già partecipato nel 2021 e quest’anno torna all’Ariston con una carica nuova e una consapevolezza maggiore.

Gaia

Giorgia

Superfavorita alla vittoria ma soprattutto tra i veterani del Festival. Giorgia ha partecipato a Sanremo giovani nel 1994 con ‘E poi’ (classificata settima) e, nell’anno successivo ha trionfato tra i big con ‘Come saprei’. All’Ariston è tornata per altre tre volte in gara (1996, 2001 e 2023), per due volte come ospite (2008 e 2017) e lo scorso anno come co-conduttrice.

Irama

Una partecipazione tra le nuove proposte (2016) e ben quattro già all’attivo tra i big (2019, 2021, 2022, 2024) per Irama che, nonostante la giovane età, è ormai un habitué al Festival. Nel 2021 l’artista dovette a partecipare alla gara solo grazie alla registrazione delle sue prove perché uno dei suoi collaboratori risultò positivo al covid nei giorni del Festival e lui fu, in quanto contatto stretto dello stesso, costretto all’isolamento.

Irama

Joan Thiele

Al suo esordio all’Ariston, Joan Thiele è una delle concorrenti forse meno note al grande pubblico ma, da artista interessante qual è, potrebbe riservare grandi sorprese. Cantautrice classe 1991, nel suo palmares può vantare un David di Donatello ottenuto con il brano ‘Proiettili’, colonna sonora del film ‘Ti mangio il cuore’.

Joan Thiele porta al Festival di Sanremo 2025 la canzone 'Eco'

Lucio Corsi

Anche Lucio Corsi potrebbe essere una grande rivelazione di questo Festival. È alla sua prima volta all’Ariston anche se lui a un Sanremo ha già partecipato, seppure per finzione. È, infatti, comparso nella terza stagione della serie ‘Vita da Carlo’, dove Verdone viene scelto per essere Direttore artistico del Festival e vuole, tra i suoi big, proprio Corsi.

Il cantante Lucio Corsi debutterà nella serata cover di Sanremo 2025 con Topo Gigio portando il brano "Nel blu dipinto di blu" (foto da Instagram)

Marcella Bella

La decana di Sanremo: Marcella Bella è stata al Festival per ben otto volte ed è l’artista in gara quest’anno con il maggior numero di partecipazioni. La prima è stata nel 1972, l’ultima nel 2007. La volta in cui è andata più vicina alla vittoria? Al Festival di Sanremo 1986 con il brano ‘Senza un briciolo di testa’ classificatosi terzo.

Marcella Bella

Massimo Ranieri

A “solo” sette partecipazioni al Festival si è fermato invece Massimo Ranieri, che ha vinto la competizione con ‘Perdere l’amore’ nel 1988. La sua ultima volta in gara risale al 2022 con ‘Lettera al di là del mare’ che ha ottenuto il premio nella critica. Ranieri è stato più volte ospite non in gara al Festival.

Modà

I Modà hanno esordito a Sanremo nel 2005 nella sezione giovani. Sono poi tornati al Festival nel 2011 insieme ad Emma (classificandosi secondi), nel 2013 e poi nel 2023. Quella del 2025 è la loro quarta volta in gara come big, quinta complessiva e sono, quindi, tra gli artisti attualmente in gara con più partecipazioni alle spalle.

Noemi

Nella sua carriera la cantante romana Noemi ha partecipato a Sanremo per ben sette volte (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 e 2022). È riuscita a salire sul terzo gradino del podio nel 2012 grazie al brano ‘Sono solo parole’ che ha riscosso, negli anni, molto successo.

Noemi al Festival di Sanremo 2025 (Foto Nicolò Parsenziani)

Olly

I bookmaker lo danno tra i favoriti alla vittoria: Olly, classe 2001, torna a Sanremo nella categoria big per la seconda volta. All’Ariston era stato infatti nel 2023 con il brano ‘Polvere’ che non fu premiato dalla classifica ma divenne, nei mesi successivi alla kermesse, disco di Platino. Uno dei suoi successi più recenti è ‘Per due come noi’, il duetto con Angelina Mango che ha dominato le radio.

Olly al Festival di Sanremo 2025 (Foto Andrea Bianchera)

Rkomi

È considerato una delle voci più autorevoli del genere ibrido definito indie-rap. Rkomi ha già partecipato a Sanremo nel 2022 con il brano ‘Insuperabile’ e torna, quindi, per la seconda volta in gara all’Ariston. Nel suo passato anche qualche comparsa in tv: è stato, infatti, uno dei giudici della sedicesima edizione di X-Factor.

Rkomi

Rocco Hunt

Il suo è uno dei ritorni più attesi a Sanremo: Rocco Hunt è stato, infatti, vincitore di quelle che venivano chiamate Nuove Proposte nel 2014 con il brano ‘Nu juorno buono’ ed è, poi, tornato al Festival nel 2016, stavolta come big. Successivamente è comparso tra gli autori del brano di Ana Mena nel 2022 e questa volta, a più di dieci anni dalla prima, torna in gara.

Il rapper Rocco Hunt

Rose Villain

All’anagrafe Rosa Luini, Rose Villain è una delle scoperte sanremesi degli ultimi anni. La sua prima volta all’Ariston risale, infatti, al 2023 quando è stato ospite di Rosa Chemical nella serata dei duetti per il brano ‘America’ di Gianna Nannini. Nel 2024, invece, ha partecipato come concorrente e la sua ‘Click Boom’, pur non essendo stata premiata dalla classifica, ha riscosso molto successo. Per il terzo anno consecutivo, dunque, la vedremo sul palco della canzone italiana.

Rose Villain torna al Festival di Sanremo

Sarah Toscano

Sarà all’Ariston, invece, per la prima volta Sarah Toscano. Si tratta della giovanissima (classe 2006) vincitrice della scorsa edizione di ‘Amici’ Maria de Filippi. L’artista propone solitamente nel suo repertorio del pezzi dance pop e tra le sue icone ha citato, infatti Dua Lipa, Taylor Swift e Katy Perry.

Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2025

Serena Brancale

Serena Brancale è una cantautrice e polistrumentista pugliese nata nel 1989. Molti si ricorderanno di lei per una passata partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015 fra le Nuove Proposte. A dieci anni di distanza dalla prima volta, torna all’Ariston e lo fa tra i big con un brano, ‘Anima e Core’, pieno di ritmo e passione.

Shablo

Shablo è lo pseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, dj e produttore argentino. È al suo primo Festival e ha definito il brano che porterà a Sanremo una ‘street song’. Con lui sul palco ci saranno Guè, Tormento e Joshua.

Shablo

Simone Cristicchi

Simone Cristicchi ha già ottenuto per la sua canzone sanremese il Premio Lunezia per il valore emozionale del testo presentato. A Sanremo ha già partecipato per cinque volte: nel 2006, 2007 (vincendo con ‘Ti regalerò una rosa’), 2010, 2013 e nel 2019. Per due volte, nel 2008 e nel 2018, è stato invece ospite di altri colleghi – Frankie hi-nrg e la coppia composta da Ermal Meta e Fabrizio Moro – nella serata dei duetti.

Simone Cristicchi

The Kolors

I The Kolors sono al loro terzo Festival di Sanremo. La prima partecipazione risale al 2018; la seconda, invece, allo scorso anno. Il trio è attualmente composto da Antonio "Stash" Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli che ha sostituito Daniele Mona. Con la formazione originale la band ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria de Filippi, classificandosi al primo posto.

Tony Effe

Un altro dei big più chiacchierati dell’edizione 2025 di Sanremo è certamente Tony Effe. Il rapper, finito nel mirino delle polemiche lo scorso Capodanno, è pronto a far ricredere tutti i suoi haters calcando il palco del Festival. Il brano in gara, dai rumors emersi, si discosta molto dal suo solito stile e ricorda gli stornelli romani.

Tony Effe

Willie Peyote

A dispetto di ciò che il direttore artistico Carlo Conti aveva anticipato qualche mese fa, c’è un brano in gara a Sanremo strettamente legato all’attualità e un po’ anche alla politica: quello di Willie Peyote. L’artista torna all’Ariston per la seconda volta dopo la partecipazione nel 2021 che lo ha portato al sesto posto in classifica.