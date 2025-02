Sanremo 2025: i duetti e le cover della quarta serata

Sanremo, 8 febbraio 2025 – C’è grande attesa per i brani ancora (per poco) inediti di Sanremo 2025 ma, bisogna ammetterlo, da qualche anno a questa parte un appuntamento imperdibile per gli estimatori del Festival è la serata delle cover e dei duetti. Lo è per diverse ragioni: tanto per cominciare le canzoni che si eseguono nella puntata in questione sono ampiamente note al pubblico che si diverte ad ascoltarle da casa o in sala e poi, cosa non meno importante, i concorrenti in gara sono spesso accompagnati da colleghi celebri.

Francesc Gabbani, Giorgia, Rose Villain e Tony Effe

Non è così scontato vedere due (o più) artisti esibirsi insieme, per cui la serata in questione diventa particolarmente magica. C’è anche da dire, però, che la puntata dedicata alle cover può essere parecchio insidiosa: quando si esegue un brano già portato al successo da qualcun altro, infatti, si può creare un capolavoro e realizzare un momento artisticamente bellissimo o combinare un assoluto disastro.

L’attenzione degli spettatori, quindi, è altissima anche per questa ragione. Ecco chi vedremo, insieme a chi, nella serata dei duetti di venerdì 14 febbraio 2025.

I duetti in italiano

Simone Cristicchi canterà con Amara ‘La cura’ di Franco Battiato; Fedez e Marco Masini, invece, faranno coppia su ‘Bella stronza’ del secondo. Il pezzo scelto ha già creato polemiche perché il testo del brano è considerato misogino ma il direttore artistico ha spiegato che la canzone è stata ri-adattata ai tempi.

Marcella Bella porterà sul palco Twin Violins con ‘L'emozione non ha voce’ di Adriano Celentano e i Coma_Cose canteranno ‘L'estate sta finendo’ dei Righeira proprio con Johnson Righeira.

Francesco Gabbani e Tricarico giocheranno con il loro nome in comune intonando ‘Io sono Francesco’ (di Tricarico) e Joan Thiele si esibirà sulle note di ‘Che cosa c'è di Gino Paoli’ con Frah Quintale. Brunori Sas ha scelto Lucio Dalla con ‘L’anno che verrà’ e con lui sul palco ci saranno Dimartino e Riccardo Sinigallia.

Shablo si esibirà insieme a Neffa con ‘Aspettando il sole’ portata al successo da quest’ultimo; Gaia e Toquinho canteranno invece ‘La voglia, la pazzia’ di Ornella Vanoni. I Modà si esibiranno su ‘Angelo’ di e con Francesco Renga e Rose Villain intonerà con Chiello ‘Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.

I The Kolors avranno sul palco Sal Da Vinci e la sua ‘Rossetto e caffè’, tormentone dell’estate appena trascorsa. Singolare la scelta di Lucio Corsi che porterà all’Ariston Topo Gigio per cantare con lui ‘Nel blu, dipinto di blu’ di Domenico Modugno.

Le canzoni non italiane scelte per i duetti

Il regolamento del Festival prevede già da qualche anno che gli artisti in gara possano scegliere, per la serata dei duetti, anche un brano non italiano. Tra coloro che si esibiranno su pezzi internazionali c’è Clara che, con Il Volo, ha scelto ‘The Sound of silence’ di Simon and Garfunkel. La coppia composta da Giorgia e Annalisa regalerà invece una cover di ‘Skyfall’ di Adele.

Irama e Arisa porteranno all’Ariston ‘Say something (A Great Big World)’ di Christina Aguilera; Serena Brancale si farà accompagnare da Alessandra Amoroso per ‘If i ain't got you’ di Alicia Keys e Sarah Toscano si esibirà con gli Ofenbach nella loro ‘Be mine’.

Doppietta per De Andrè, Pino Daniele e Franco Califano

Tre artisti italiani saranno doppiamente omaggiati a Sanremo nella serata delle cover: Fabrizio De Andrè, Pino Daniele e Franco Califano.

Bresh canterà, infatti, ‘Crêuza de mä’ in compagnia del figlio del compianto cantautore genovese, Cristiano De Andrè. Anche Olly ha scelto un brano di De Andrè, ‘Il pescatore’, e avrà con lui sul palco Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band.

Massimo Ranieri porterà, invece, con sé i Neri per caso per ‘Quando’ di Pino Daniele. Un’altra cover di Pino Daniele, ‘Yes, I know my way’ sarà proposta da Rocco Hunt che ha scelto di avere accanto Clementino.

Willie Peyote, insieme a Federico Zampaglione e Ditonellapiaga, canterà ‘Un tempo piccolo’ di Franco Califano e Tony Effe e Noemi hanno scelto, invece, ‘Tutto il resto è noia’ sempre del Califfo.

Gli artisti in gara che duetteranno tra loro

Avete letto bene: Tony Effe e Noemi, pur essendo entrambi in gara, si esibiranno insieme. Questo perché, per Sanremo 2025, il Direttore artistico Carlo Conti ha inserito una nuova regola: nella serata delle cover, che rappresenta una gara a sé che non influisce sulla vittoria finale, i concorrenti di Sanremo possono apparentarsi e duettare tra loro.

Oltre ai due artisti già citati hanno optato per questa scelta anche altre due coppie. Achille Lauro ed Elodie porteranno al Festival un medley che omaggia Roma, composto da ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante e ‘Folle città’ di Loredana Bertè. Rkomi e Francesca Michielin, invece, canteranno ‘La nuova stella di Broadway’ di Cesare Cremonini.