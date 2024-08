Il razor bob, il caschetto di tendenza anche dopo le vacanze

Il razor bob è una delle tendenze della moda capelli più rilevanti dell'estate. Dal Pinterest Summer Trends Report 2024, infatti, emerge che le ricerche di razor bob sono aumentate in modo impressionante nell’ultimo anno (+8.200%), indicando chiaramente che questo stile è destinato ad avere successo anche all’inizio dell’autunno.

Dive

Questo caschetto di tendenza è amato anche da personaggi famosi come Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e a sua volta modella, Dua Lipa, che lo ha portato sia liscio che leggermente spettinato e Zendaya, che invece ha optato per una versione liscia che ha aggiunto una nota sofisticata al suo stile.

Cos’è il razor bob

Nelle stagioni passate il caschetto è stato uno dei tagli più gettonati, ma fino all’estate 2024 hanno prevalso tagli più regolari che richiedevano continue rifiniture, come nel caso del blunt bob. Al contrario, il razor bob, dalle linee più sfilate e asimmetriche, dona un look più rilassato, è semplice e facile da gestire. Si tratta di un bob moderno realizzato interamente con il rasoio, che crea micro scalature sulle punte, donando una texture morbida, leggera e un effetto spettinato che aggiunge movimento e volume.

A chi sta bene

Il razor bob è ideale per chi desidera un look boho chic, libero, disinvolto e spensierata. Il taglio a rasoio permette di modellare lo stile in base alla morfologia, garantendo un risultato personalizzato, unico e femminile, con un tocco rock'n'roll. Nel caso di visi a cuore o a diamante, questo taglio può bilanciare la fronte ampia, gli zigomi pronunciati e il mento sottile, tratti tipici di queste forme del volto.

Il razor bob, invece, potrebbe non valorizzare troppo i visi rotondi. Su chiome ricce o tendenti al crespo, il rasoio potrebbe accentuare il crespo. Al contrario, è un taglio indicato per i capelli fini e sottili, a cui dona texture e volume.

Accessori da abbinare

Grandi o piccoli, semplici o con decorazioni preziose, i fermagli e le mollette possono essere usati per fissare una parte del razor bob, creando un look asimmetrico o semplicemente per aggiungere un tocco glamour. Le versioni con perle, cristalli o dettagli metallici sono perfette per un’occasione speciale ed elegante. Le fasce, in tessuti come seta o velluto, e da indossare in modo tradizionale o come bandane, sono ideali per aggiungere un tocco boho chic.

Si adattano perfettamente a questo taglio anche i cerchietti imbottiti o decorati con dettagli floreali o metallici, recentemente tornati di moda e le piccole clip da posizionare su un lato. Per osare un po’ di più, si possono indossare con questo taglio un paio di orecchini statement, di grandi dimensioni, colorati e geometrici.