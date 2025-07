Benjamin Mascolo presto papà. L’annuncio con una dolce dedica alla moglie

Roma, 15 luglio 2025 – Benjamin Mascolo sarà presto papà. Il cantante del duo Benji & Fede lo annuncia sui social con una dolce dedica alla moglie Greta Cuoghi. “È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui", scrive in un messaggio su Instagram a corredo di una serie di foto che li ritraggono insieme con il pancione in bella vista. "Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso", prosegue Benji che poi ringrazia la compagna "per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre". "È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te", conclude.

La coppia si è sposata con rito civile a Modena nel novembre 2023 con una cerimonia molto intima e riservata, lontano dai riflettori. D'altra parte, quando aveva rivelato la sua relazione con Greta, il cantante si era limitato a dire "non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente".

Quest’estate il 32enne cantante sarà impegnato insieme a Fede in un tour che lo porterà in giro per tutta l’Italia tra luglio e settembre. Il duo ha al suo attivo 6 album pubblicati, 6 numeri uno in classifica, 17 Dischi di Platino, 9 Dischi d’Oro, oltre 1 miliardo di streaming.