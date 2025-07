Una mamma per amica, compie 23 anni: 10 curiosità sulla serie cult, amata dei millennial

Roma, 14 luglio 2025 – Il primo episodio di ‘Una Mamma per Amica’ (titolo originale ‘Gilmore Girls’) è andato in onda in Italia il 15 luglio 2002, esattamente 23 anni fa. Da allora la serie tv con protagoniste Lorelai e Rory (rispettivamente interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel) non smette di riscuotere successo e di appassionare i fan più affezionati. Dialoghi velocissimi, pillole di cultura pop, ironia pungente ma anche e soprattutto tantissima empatia sono stati da subito gli elementi vincenti di ogni puntata. Sarà forse per questo che, ancora oggi, le ragazze Gilmore sono le protagoniste preferite dei rewatch, soprattutto da parte dei millennial. Tutte le stagioni dello show ideato da Amy Sherman Palladino sono, infatti, attualmente disponibili per lo streaming sia su Netflix che su Disney+ e le visualizzazioni continuano a salire. A distanza di più di vent’anni dall’uscita, ecco 10 curiosità che forse ancora non sapete su uno dei format più amati e divertenti degli ultimi decenni.

Alexis Bledel, interprete di Rory, è in realtà di origine argentina e la sua lingua madre è, dunque, lo spagnolo. L’attrice ha iniziato a studiare l’inglese già alle elementari e, per questo, non ha avuto difficoltà a recitare in questa lingua nel corso della sua carriera. Il ruolo in ‘Una Mamma per Amica’ è stato il suo esordio assoluto.

Il personaggio di Jess Mariano (Milo Ventimiglia), nipote scapestrato di Luke, non doveva essere centrale. Il ragazzo sarebbe dovuto apparire, infatti, solo per qualche episodio ma piacque così tanto al pubblico che fu “promosso” e divenne anche uno degli amori (forse il più grande) di Rory. Jess appassionò così tanto gli spettatori che per un periodo si pensò anche alla produzione di uno spin-off incentrato su di lui e ambientato a Venice Beach, il progetto però non decollò mai davvero.

L’attore Scott Patterson, che presta il volto a Luke, ha giocato per anni in una importante lega minore di Baseball, è questo il motivo per cui il suo personaggio indossa sempre un cappello da baseball ed è stato lo stesso Patterson a pretenderlo.

L’episodio più visto in assoluto dell’intero show è il finale della quarta stagione. Si tratta della puntata in cui Lorelai e Sookie (Melissa McCarthy) inaugurano il Dragonfly Inn. In quell’occasione scatta il primo bacio tra Lorelai e Luke; Rory perde la verginità con il suo storico ex fidanzato Dean (Jared Padalecki) che, in quel momento, è però sposato con un’altra donna e, infine, Richard e Emily – i genitori di Lorelai rispettivamente interpretati da Edward Herrmann e Kelly Bishop – rivelano di volersi separare. Con un punteggio di 9.3 su IMDb, questo episodio è ufficialmente più votato dell’intera serie ma è anche decisamente controverso per i fan. Nel corso della puntata, infatti, assistiamo al primo importante litigio tra madre e figlia che segna una rottura, seppur momentanea, tra le due. La puntata, andata in onda per la prima volta negli USA nel 2004, è una delle più amate ma anche delle più odiate proprio per il mix di emozioni positive e negative che racconta.

Come già detto, Sookie ha il volto dell’attrice Melissa MCCarthy ma inizialmente avrebbe dovuto interpretarla qualcun altro, per esattezza l’attrice Alex Borstein. La donna rifiutò perché impegnata nello stesso periodo a doppiare il personaggio di Lois Griffin nella serie animata ‘I Griffin’. Suo marito Jackson Douglas, però, venne scelto per interpretare Jackson che nella serie è proprio il marito di Sookie.

Brad Langford (Adam Wylie) è un compagno di Rory alla Chilton che scompare e riappare più volte nel corso della serie. Per giustificare la sua assenza viene spiegato che il ragazzo ha avuto un ruolo nel musical di Broadway ‘Into The Woods’. In realtà Wylie si è allontanato dal set per lunghi periodi perché realmente impegnato in quella produzione. Le prese in giro di Paris al giovane, dunque, non sono poi così giustificabili!

A proposito di Paris, il personaggio non compariva nei primi script dello show. L’attrice Liza Weil, che le presta il volto, si era presentata ai provini per il ruolo di Rory ma non è stata scelta. Paris, l’amica-rivale della giovane Gilmore, è stata creata appositamente per lei,

Alexis Bledel non beve caffè, un bel problema vista la quantità di scene in cui Rory e Lorelai consumano invece questa bevanda che è in assoluto la loro preferita. Per ovviare a questa problematica, sul set i bicchieri di Bledel erano riempiti di Coca-Cola.

Alcuni attori sono comparsi sullo schermo interpretando diversi personaggi. Sherilyn Fenn, ad esempio, era stata selezionata come possibile volto di Lorelai. Quando la parte è andata a Graham, l’attrice è rimasta nel cast e per lei, anni dopo, è stato ideato il personaggio di Anna Nardini che ha avuto una figlia da Luke. L’attrice, però, aveva fatto anche una breve apparizione nei panni di Sasha, la compagna del padre di Jess Mariano.

Fenn non è l’unica attrice ad aver ricoperto più ruoli: Marion Ross interpreta, infatti, Trixie Gilmore, madre di Richard e rispettivamente nonna e bisnonna di Lorelai e Rory. L’attrice, però, con un look diverso, appare anche nel ruolo di Marylin Gimore, una cugina che assiste la famiglia in due occasioni importanti: nel rinnovo delle promesse di Emily e Richard e proprio nel giorno del funerale di Trixie. Anche Sean Gunn – storico volto di Kirk, il semplicotto della città – nell’episodio pilota della serie tv ha un altro ruolo: è Mick, il tecnico che installa la linea a casa Gilmore.

Lane (Keiko Agena) è la migliore amica di Rory. Tutti i fan sanno che, nel corso della serie, la ragazza entra in una band: gli Hep Alien. Il nome del gruppo è, in realtà, l’anagramma di Helen Pai, il vero nome della migliore amica di Amy Sherman Palladino, creatrice dello show.