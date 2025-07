Jim Curtis è il nuovo amore di Jennifer Aniston?

Roma, 15 luglio 2025 – A Hollywood impazza il gossip su Jennifer Aniston. Pare infatti che l’ex fidanzata d’America, dopo 7 anni trascorsi da single, abbia finalmente ritrovato l’amore. A lanciare l’indiscrezione è stato il Daily Mail che ha avvistato la star di ‘Friends’ in compagnia di Jim Curtis durante una vacanza a Maiorca. Non è la prima volta che i due appaiono uno accanto all’altra e in atteggiamenti che fanno presumere che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Chi è Jim Curtis

Mental coach ed ipnoterapeuta, Jim Curtis ha 49 anni e un profilo Instagram, seguito da molte star, che conta in totale 576mila followers. È autore di due libri e sui suoi social diffonde spesso frasi e citazioni motivazionali per spingere chi lo segue a migliorare sé stesso.

Nella sua autobiografia intitolata ‘The Stimulati Experience’ ha raccontato diverse fasi della sua vita. In primis la malattia al midollo che gli ha causato molte sofferenze e che lo ha spinto a cercare nell’auto-aiuto, diventato il suo modus vivendi, una via d’uscita.

Ha anche svelato di aver avuto una vita sentimentale decisamente turbolenta con diverse relazioni finite male e storie brevi in cui si rifugiava per uscire dalla depressione. La storia più importante, almeno fino ad ora, è stata quella con Rachel Napolitano, diventata sua moglie nel 2003 e da cui l’uomo ha avuto un figlio: Aidan. Tra le sue ex celebri c’è anche l’attrice Lucy Liu.

La frequentazione tra i due

L’amore (presunto) con Jennifer Aniston, 56 anni, dovrebbe essere scoppiato da poco. I due, infatti, si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune già da qualche tempo ma avrebbero iniziato solo di recente a considerarsi una coppia. “Entrambi condividono un profondo amore per il lavoro interiore e Jen pensa che Jim sia davvero straordinario sotto questo aspetto” ha dichiarato una fonte interna al Daily Mail.

Nel weekend del 4 luglio i due sono stati avvistati in barca a Maiorca e sembra che non siano mancati i momenti di tenerezza. In vacanza con la coppia c’erano anche Jason Bateman, sua moglie Amanda Anka e la comica Amy Schumer, tutti amici dell’attrice. Un dettaglio, questo, che farebbe capire il livello di intimità tra Aniston e Curtis: pare infatti che la donna – oltre ad essere particolarmente riservata – sia solita circondarsi sempre di una stretta cerchia di persone e sia restìa ad allargare il proprio giro di frequentazioni. Un giro di cui Curtis fa parte già da un po’. E aver condiviso, dunque, con il mental coach anche una vacanza insieme ad amici sembra proprio un passo importante.

Quello a Minorca, comunque, non è stato il primo avvistamento della coppia: Jennifer Aniston e Jim Curtis erano, infatti, apparsi insieme (e molto affiatati) durante una cena romantica qualche settimana fa al Big Sur Luxury Hotel di Ventana, in California.

Gli indizi social

Anche online il rapporto tra i due sembra molto confidenziale: si seguono reciprocamente su Instagram da circa due anni e Curtis può contare tra i suoi followers anche alcuni cari amici dell’attrice, tra cui la collega e co-star di ‘Friends’ Courtney Cox.

C’è stato, inoltre, uno scambio di like e commenti sui rispettivi profili personali: ad aprile Curtis ha commentato con un’emoticon a forma di cuore il video di un allenamento di Aniston. Lei, invece, ha apprezzato un post in cui il mental coach parlava di guarigione e ripresa dopo una separazione ma il like è sparito dopo poco. Sembra addirittura che in una foto pubblicata dall’attrice si intraveda, seppure sfocato, proprio Jim Curtis.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia ma, vista la discrezione che accomuna entrambi, non ci stupisce. Che dire? Se son rose, fioriranno!