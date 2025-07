Il terzo funerale di Curzio Malaparte. Sullo Spazzavento al suo mausoleo

Lassù, tra il cielo e Prato. Curzio Malaparte riposa nel mausoleo che la sua città gli ha dedicato sul Monte Le Coste, lo Spazzavento per i pratesi, perché era questo che desiderava: avere la tomba in cima a quella vetta, "per poter sollevare il capo ogni tanto e sputare nella gora profonda del tramontano". Lo scrisse in Maledetti toscani nel 1956. Morì un anno dopo, il 19 luglio, alla clinica Sanatrix di Roma, dove la sua camera per mesi divenne crocevia di gente comune e personaggi famosi (il primo ad arrivare quel giorno fu Togliatti, battendo sul tempo Fanfani, ma non lo fecero entrare).

Ebbe tre funerali il grande scrittore. Il primo nella capitale, il secondo a Prato con tutti gli onori. Il terzo nel quarto anniversario della sua scomparsa, quando i pratesi lo accompagnarono nell’ultimo viaggio lungo gli impervi sentieri della Calvana. Era una calda mattina di luglio, 64 anni fa. Di quella storica giornata ancora si conservano le ultime memorie dirette, per questo la biblioteca Lazzerini, magnifico esempio di riconversione della più grande fabbrica tessile del centro storico, nei mesi scorsi ha lanciato un appello alla città per trovare quante più immagini possibili di quell’ascesa. I pratesi hanno risposto alla chiamata e ora quaranta splendide fotografie tra le tante raccolte documentano cosa avvenne il 19 luglio 1961. L’idea è di Chiara Mannocci e Diletta Pizzicori, due giovani studiose dell’associazione Curzio Malaparte pratese nel mondo. La mostra si intitola In alto, a Spazzavento. Il riposo di Malaparte e si potrà visitare fino al 23 agosto. È un viaggio nel tempo, un bell’esempio di come condividere memoria e cultura.

Non fu impresa semplice esaudire il desiderio di Curzio, ma Prato con il suo sindaco Roberto Giovannini in testa ci riuscì. L’incarico di realizzare il monumento fu assegnato all’architetto Italo Gamberini, lo stesso che anni dopo progettò la sede storica del Pecci, il primo centro per l’arte contemporanea nato in Italia. È una struttura in pietra priva di orpelli che si fonde con il paesaggio, più simile a un testimone silenzioso che a una tomba celebrativa.

In quel giorno di luglio di prima mattina la salma venne portata in corteo dal cimitero dove era stata provvisoriamente collocata fino in piazza Duomo, attraversando anche via Magnolfi, dove lo scrittore era nato il 9 giugno 1898. Ad accompagnarla il plotone d’onore, i familiari e gli amici più cari, in mezzo alle ali di folla che si era radunata per l’evento, i negozi intorno tutti chiusi in segno di lutto. Il feretro venne deposto davanti all’ingresso della cattedrale, tra gli squilli delle chiarine e i rintocchi delle campane.

Poi il viaggio verso lo Spazzavento, con centinaia di pratesi ad aspettare ai lati delle vie e nelle piazze, per poi unirsi alla processione. Terminata la strada ai piedi del monte, il feretro fu spostato su una campagnola dell’esercito e nell’ultimo tratto della salita portato in spalla dai militi della Pubblica Assistenza. "È stata un’ascesa faticosa, fatta a rilento: poi, conquistata la cima, tutto è apparso logico, geniale, costituito da un senso di alta spiritualità e di libertà", annotò il cronista della Nazione quel giorno.

Raggiunta la vetta, le parole di commiato del sindaco Giovannini e dello scrittore Armando Meoni, entrambi legati a Malaparte da una profonda amicizia. Poi la salma venne adagiata nella fossa sotto il masso di travertino del mausoleo, tra le preghiere e il suono delle chiarine. "Sono le 9.56, il primo colpo di un pezzo d’artificio espolde in aria, poi un secondo. Un terzo, eccheggiando nella fonda valle, annuncia che il pietoso rito della tumulazione di Curzio Malaparte è avvenuto", raccontava ancora La Nazione.

Oggi le immagini in bianco e nero esposte in Lazzerini rendono ancora più vivo e presente il ricordo di quella memorabile giornata. Lassù, tra Prato e il cielo, dove è bello salire, perdersi nel guardare la valle del Bisenzio e la città, così grandi, così lontane.