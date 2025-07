Superman e l’infortunio imbarazzante sul set: la rivelazione di David Corenswet

Roma, 15 luglio 2025 – Con una battuta potremmo dire che anche Superman ha un punto debole e non è la kryptonite. Anzi, è molto più ‘umano’. Il nuovo attore che interpreta il supereroe ha svelato di aver subito un infortunio imbarazzante durante le riprese del film.

L’imbarazzante infortunio sul set

Ma procediamo con ordine. Il nuovo Superman vola alto al box office, ma sul set non tutto è andato liscio. David Corenswet, il volto fresco del supereroe con il mantello, ha raccontato di aver subito un infortunio tanto doloroso quanto imbarazzante durante le riprese. Nel corso del format ‘Lie Detector Test’ di Vanity Fair, in cui lui e Nicholas Hoult (alias Lex Luthor) si sono interrogati a vicenda con un poligrafo collegato, Hoult ha chiesto all’amico qual è stato il livido più assurdo che si è procurato sul set. La risposta è arrivata diretta come un pugno di Superman: “Il mio testicolo destro”. Una rivelazione a cui è seguito un istante di silenzio prima che gli attori scoppiassero in una fragorosa risata.

Il protagonista di Superman, David Corenswet (Facebook)

Anche Superman è un eroe… vulnerabile

Corenswet ha poi spiegato che il colpo basso (letteralmente) è arrivato durante una scena spettacolare presente all’inizio del trailer: Superman si alza in piedi, sferra un pugno che distrugge un vetro e si lancia in volo. Il tutto, ovviamente, appeso a un’imbracatura. “C’è un video di me che vengo trascinato in aria. Un momento epico… poi, zac: il testicolo”, ha raccontato con un sorriso stoico. Un piccolo incidente di percorso per il nuovo Uomo d’Acciaio, che ha però dimostrato grande spirito. Del resto, servono fisico e nervi saldi per vestire i panni di Superman. Il film, intanto, vola alto: 215 milioni di dollari al debutto mondiale, con 122 milioni solo negli Stati Uniti. Ma ora sappiamo che, dietro quei muscoli scolpiti e lo sguardo d’acciaio, si nasconde anche un eroe vulnerabile come tutti noi.