Quanto guadagna Fabrizio Corona con YouTube: segreti e strategie di Falsissimo

Milano, 3 febbraio 2025 – Solo Fabrizio Corona può sapere con esattezza quanto sta guadagnando con il suo nuovo format ‘Falsissimo’ su YouTube, esploso grazie alle rivelazioni sulla raffica di tradimenti tra Fedez e Chiara Ferragni. Ma al re dei paparazzi si possono fare un po’ di conti in tasca e – tanto per farvi capire – i soldi che probabilmente gli arrivano direttamente da YouTube sono una frazione di quelli che incassa attraverso metodi più tradizionali, decisamente più remunerativi.

Fabrizio Corona (Ansa)

Le statistiche

Partiamo dai numeri. Il video su Fedez e Chiara Ferragni (l’episodio 4 di Falsissimo) ha generato 4,1 milioni di visualizzazioni. Sono numeri, per YouTube Italia, che non si vedevano da anni, dai tempi di quella che gli ‘storici’ della piattaforma definiscono la ‘golden age’, l’età dell’oro. Per intenderci: oggi si considera un successo un video che supera le 300mila visualizzazioni. Ma fino a cinque o sei anni fa non era raro vedere content creator che macinavano milioni di view dalle loro camerette. Poi le piattaforme di video-sharing si sono moltiplicate e gli utenti si sono divisi – solo per citare i maggiori canali – tra YouTube, Twitch, Instagram e TikTok. Quindi, 4,1 milioni di visualizzazioni per un video in italiano oggi sono un’enormità. Ma quanto ci ha guadagnato Corona?

La conversione

Per capire quanto hanno fruttato queste view, bisogna innanzitutto convertire i clic in euro. La forchetta in Italia, che tiene conto di moltissimi fattori (tra cui numero di iscritti, numero di interazioni, tempo medio di visualizzazione e pubblico di riferimento), per un canale come quello di Corona varia tra i 1.000 e i 4.000 euro per milione di view. Questo significa che il quarto episodio potrebbe aver fruttato tra i 4.100 e i 16.400 euro. Ovviamente, parliamo di guadagni lordi, su cui poi Corona dovrà pagare le tasse. Ma le visualizzazioni non sono l’unica fonte di guadagno sul video.

Gli sponsor

Il video, infatti, come si può notare non appena lo si apre, ha dei contenuti sponsorizzati. Cosa significa? Corona ha integrato nel proprio video una promozione o una menzione di un prodotto, servizio o marchio in cambio di un compenso. Questo tipo di collaborazione è noto come sponsorizzazione o branded content. Secondo le linee guida di YouTube, i creator possono includere posizionamenti di prodotti a pagamento nei loro contenuti, a condizione che rispettino le normative locali e le politiche della piattaforma.

Per quanto riguarda i guadagni derivanti dalle sponsorizzazioni, le cifre possono variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui la popolarità del canale, il numero di visualizzazioni, il tasso di coinvolgimento del pubblico e la nicchia di mercato. Alcune stime suggeriscono che creator simili a Fabrizio Corona possano guadagnare tra 5 e 10 euro per ogni 1.000 visualizzazioni. Una forchetta che dipende da diversi fattori, tra cui anche le visualizzazioni medie del canale. Il canale del re dei paparazzi, che ha avuto un boom passando in pochi giorni da 144.000 iscritti a 324.000, è nato da poco e conta appena sei video, quattro dei quali con oltre 600.000 visualizzazioni. Per cui Corona dagli sponsor (che ovviamente possono aver contrattato tassi di conversione più alti o più bassi rispetto alle stime medie) potrebbe aver incassato tra i 20.500 e i 41.000 euro lordi.

Le penalizzazioni

Nel video di Corona viene utilizzato un linguaggio esplicito, si trattano argomenti sensibili e, prima di poterlo vedere, si deve leggere un disclaimer perché nel filmato si parla anche di suicidio. YouTube ha linee guida molto rigide per la monetizzazione dei contenuti. Se un video contiene parolacce frequenti o pesanti, può essere soggetto a limitazioni pubblicitarie, con un minor numero di inserzionisti disponibili. Se vengono affrontate tematiche sensibili come il suicidio, anche se in modo responsabile, YouTube potrebbe segnalare il video come non adatto a tutti gli inserzionisti, riducendo i possibili guadagni. Se il video è stato classificato come parzialmente monetizzato, riceverà annunci solo da un numero ristretto di brand disposti ad apparire su contenuti controversi. Un fattore che può ridurre i guadagni anche del 50-70% rispetto a un video adatto a tutti.

I contenuti premium

Corona, per monetizzare ulteriormente, ha usato anche un’altra strategia. I primi 43 minuti del video Falsissimo episodio 4 erano accessibili gratuitamente, mentre gli ultimi 5 minuti, contenenti una telefonata esclusiva, erano disponibili solo per gli utenti che sottoscrivevano un abbonamento da 4,99 euro al mese. Solo Corona sa quanto ha guadagnato da questo video (per ora l’unico a pagamento). I ‘Mi piace’ sono 1.400. Solo chi è abbonato può cliccare, per cui la telefonata esclusiva ha generato come minimo 6.986 euro.

Il bilancio

Da quel che racconta Corona sul suo stesso canale YouTube, ogni puntata di Falsissimo costa circa 10.000 euro. Sommando view, sponsorizzazioni e abbonamenti (basandoci solo sui like), l’episodio 4 nelle sue due parti (gratis e a pagamento) potrebbe aver generato tra i 30.000 e i 50.000 euro. Tolti i costi di produzione, parliamo di 20-40mila euro lordi.

I veri soldi

Corona sfrutta YouTube, che è solo una delle piattaforme che utilizza, come trampolino di lancio. Domani, infatti, uscirà in tutte le librerie e sui market online il suo libro La grande menzogna. Totti – Ilary – Iovino – Fedez e il grande club della comunicazione. Un volume destinato a far discutere e le cui vendite saranno trainate dal boom di visualizzazioni dei suoi video. E il 4 marzo uscirà Il vero grande amore di Fedez: Chiara vs Angelica: tutta la verità. Entrambe le sue fatiche (la prima è in 25ª posizione nella classifica generale, mentre la secondo primeggia in alcune sottocategorie più oscure) risultano tra i più venduti su Amazon. Oltre ai libri, la rinnovata fama può portare a nuovi sponsor, ospitate in televisione e nei locali. Ed è probabilmente su queste quattro entrate, piuttosto che sulle visualizzazioni su YouTube, che Corona conti maggiormente.