Fedez, Ferragni, Angelica Montini e Achille Lauro: tutti i protagonisti della saga

Roma, 30 gennaio 2025 – Una serie TV su Prime che li vedeva incastrarsi in un (quasi) perfetto equilibrio familiare, due figli, due carriere sulla cresta dell’onda e tanti scatti social sorridenti sono ormai un lontano ricordo. Tutti questi elementi si sono trasformati per Chiara Ferragni e Fedez in un doloroso divorzio e in una bufera mediatica. Tra i protagonisti della vicenda che va avanti da circa un anno, però, non ci sono solo i diretti interessati ma anche tanti altri personaggi (non sempre pubblici) che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nelle vite dei Ferragnez. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

È lei, forse, la protagonista assoluta della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. 28enne, appartenente alla Milano Bene, Angelica Montini è oggi una stilista non affermatissima ma con un discreto numero di followers. Ne conta circa 30.000 sul suo profilo personale e quasi 60.000 sulla pagina ‘Angelica Montini Studios’ dedicata al suo lavoro. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, la ragazza sarebbe stata l’amante (e vero amore) di Federico Lucia per almeno 6 anni, quando il rapper era fidanzato e poi sposato con Chiara Ferragni. In base a quanto raccontato da Fabrizio Corona, anche un politico sarebbe intervenuto per chiedere di non rendere pubblico il nome della ragazza nel caso Ferragnez, perché Montini è da sempre amica di suo figlio. Secondo le nuove ricostruzioni la canzone ‘Bella stronza’ che Fedez ha deciso di cantare a Sanremo nella serata delle cover non sarebbe, dunque, dedicata alla ex moglie ma alla ex amante.

Il re dei paparazzi e del gossip. Classe 1974, Fabrizio Corona ha avuto e ha tuttora un ruolo cruciale nelle vicende che coinvolgono Fedez e Chiara Ferragni. È stato lui a rendere noti i dettagli del presunto tradimento continuato del rapper, è stato lui a pubblicare messaggi audio e foto private ed è stato lui a lanciare una news secondo cui anche Ferragni avrebbe tradito il marito in passato. L’imprenditrice digitale lo ha definito ‘amico’ di Fedez e, secondo lei, i due avrebbero orchestrato insieme la diffusione del materiale che riguarda la relazione di Fedez e Montini, per colpire la ragazza che ha deciso di troncare la storia con il cantante di Rozzano.

Tirato in ballo da Fabrizio Corona come presunto amante di Chiara Ferragni. Achille Lauro (all’anagrafe Lauro De Marinis) è un ormai noto cantautore romano nato l’11 luglio 1990. In passato ha collaborato con Fedez in diverse occasioni ma, dalla scorsa estate, tra i due è calato il gelo. Secondo gli ultimi rumors sarebbe a causa di una frequentazione che c’è stata tra Lauro e Chiara Ferragni. Ne ha parlato non solo Fabrizio Corona ma anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Secondo quest’ultimo la liaison tra l’imprenditrice digitale e il cantante sarebbe scoppiata quando Ferragni è venuta a conoscenza dei tradimenti di Fedez. Si sarebbe trattato, dunque, di una ripicca di cui Federico Lucia era a conoscenza.

Tra le donne che, pare, abbiano frequentato Fedez nel periodo in cui lui era ancora regolarmente sposato con Chiara Ferragni, c’è anche Taylor Mega. L’influencer (da 2,8 milioni di follower) classe 1993, lo aveva confermato in due occasioni: nel pieno del dissing tra Federico Lucia e Tony Effe – con cui Mega ha avuto una storia – e ai microfoni di ‘Belve’ a Francesca Fagnani. Nel corso di quell’intervista, Mega aveva lasciato intendere, però, che i Ferragnez vivessero una sorta di relazione aperta quando lei aveva intrapreso la storia con Fedez.

Il nuovo compagno di Chiara Ferragni è stato tirato in ballo da Fedez proprio nel corso del dissing con Tony Effe, nelle barre dedicate alla ex moglie. 41 anni, figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli, è uno degli imprenditori più in vista (e più pagati) della sua generazione. Ha conseguito nel 2008 la laurea in Business Management alla London English School ed è poi entrato a far parte dell’azienda di famiglia. Nel 2023 è stato nominato Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport di Pirelli.

Mamma e manager (anche detta, per questo, momager) di Fedez, Annamaria Berrinzaghi – ma per tutti Tatiana – è da sempre accanto al figlio. Nata a Genova nel 1964, è oggi l’AD della Doom Entertainment, società comunicazione e influencer marketing fondata da Federico Lucia. È da sempre sentimentalmente legata a Franco Lucia, padre del rapper. Nella vicenda che riguarda il divorzio Ferragnez è intervenuta dapprima dichiarando che la speranza della famiglia era che i due riuscissero a recuperare, poi sostenendo le ragioni del figlio e la non totale veridicità delle dichiarazioni social dell’ex nuora.