Ferragni e Fedez: cosa sta succedendo, facciamo il punto della situazione

Roma, 30 gennaio 2025 – Da ore sul web e in tv – ma siamo pronti a scommettere che accade anche nelle case e attorno ai tavoli dei bar – non si discute che di questo: Chiara Ferragni e Fedez sono, di nuovo, al centro del gossip. Il divorzio di casa Ferragnez continua ad assumere sempre di più i toni di una battaglia mediatica all’ultimo sangue, senza esclusione di colpi, condita da reciproche accuse social e nuovi dettagli che rendono il quadro sempre più intricato e paradossale.

Quella che a tutti sembrava una favola si sta trasformando in una storia dell’orrore in cui tradimenti e menzogne sembrano essere stati i veri grandi protagonisti. Chi dei due ex coniugi, che erano considerati alla stregua di una royal couple italiana, sta raccontando la verità? Finora avevano deciso di non esporsi per proteggere la privacy o per nascondere i propri errori? È difficile dirlo, ma proviamo a ricostruire con ordine quello che sta succedendo.

Il podcast di Fedez e le dichiarazioni su una nuova ragazza

Nel corso di una puntata di ‘Pulp Podcast’, che co-conduce con Davide Marra, Fedez ha raccontato della sua esperienza con le cosiddette foglie del destino che nei rituali indiani aiutano a leggere il passato e il futuro di una persona. Federico Lucia, questo il nome di battesimo del rapper, ha parlato in quell’occasione di una ragazza che – stando al racconto avvenuto davanti ai microfoni – ha conosciuto all’età di 36 anni, raccontando che le foglie lo avevano, in qualche modo, previsto. Non si è espresso sull’identità della donna ma ha spiegato che il cognome della persona in questione ricordava molto il nome del Demone che gli avrebbe predetto il futuro: Moini.

Gli indizi hanno, dunque, condotto i giornalisti ad Angelica Montini, giovane della Milano bene che sarebbe stata, per un po’, la compagna del cantante. Secondo le prime indiscrezioni, la rottura tra i due sarebbe arrivata poco prima del 18 dicembre, giorno in cui Fedez era apparso parecchio scosso sul palco di Sarà Sanremo dove era arrivato per presentare ‘Battito’, il brano in gara al prossimo Festival.

Il ruolo di Fabrizio Corona

A lanciare per primo una bomba sull’amore ormai terminato tra i coniugi Ferragnez è stato il re del gossip: Fabrizio Corona. Nel corso di alcune puntate del podcast ‘Falsissimo’, l’ex fotografo dei vip ha infatti dichiarato che la ragazza in questione non sarebbe solo un flirt di Fedez arrivato dopo il divorzio ma che sarebbe, da sempre, lei il vero grande amore di Federico Lucia.

Secondo Corona il matrimonio con Chiara non sarebbe mai stato reale: il rapper avrebbe addirittura contattato l’amante pochi minuti prima di convolare a nozze, dichiarando che un solo gesto della ragazza sarebbe bastato per non farlo arrivare all’altare. Ricordiamo che, all’epoca del matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni erano già genitori del piccolo Leone.

La storia tra Lucia e Montini, secondo il racconto di Corona, sarebbe andata avanti tra alti e bassi per circa 6 anni e, a dimostrarlo, bastano gli audio che i due si scambiavano quotidianamente. La liaison si sarebbe intensificata maggiormente nei momenti di grande crisi – anche mediatica – con Ferragni (dopo Sanremo 2023, durante lo scandalo del pandoro-gate) e durante i periodi che Federico Lucia ha trascorso in ospedale. Anche poco prima dell’intervento, il ragazzo avrebbe contattato Montini per cercare supporto e vicinanza.

Un amore clandestino di lunga data, dunque, durante il quale anche lei viveva una storia ‘ufficiale’ e che sarebbe terminato da qualche mese per volere della donna. Fedez avrebbe addirittura tentato il suicidio dopo l’abbandono da parte dell’amante e – sempre seguendo il racconto di Fabrizio Corona a ‘Falsissimo’ – in un momento di mancata lucidità avrebbe confessato telefonicamente tutte le sue colpe alla ex moglie.

Il lungo sfogo di Chiara Ferragni

Davanti alle dichiarazioni più che scottanti Chiara Ferragni ha scelto di rompere il silenzio. In un lungo post su Instagram, pubblicato nelle stories giornaliere, ha spiegato le sue ragioni e ha raccontato la sua versione dei fatti.

“Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata” si legge. “Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa […] E così non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all'altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto. Ho sentito dire tante volte che l'avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l'ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio danno d'immagine”.

E ancora: “Non ho detto nulla pubblicamente neanche quando, qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente. Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio, circondata solo dalla vicinanza di chi mi ama veramente ed augurandomi un amore vero da entrambe le parti per il futuro”.

Ferragni contro Corona

Chiara Ferragni si sofferma, poi, su quanto emerso dalle dichiarazioni di Corona, che descrive come un amico di Fedez che ha studiato con lui a tavolino cosa diffondere pubblicamente: “Dettagli come la sua chiamata all'amante appena prima di salire all'altare dicendole che sarebbe bastato un cenno da parte sua per mollare tutto o venire a conoscenza dei suoi messaggi a lei prima di essere operato mentre in quel letto c'ero IO a stringergli la mano e sperare ogni secondo di avere quel male al posto suo pur di non vederlo soffrire sono dettagli troppo dolorosi”.

E poi conclude: “Sono stata zitta su tanti temi ma leggo troppe schifezze per continuare a fare finta di niente: la mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l'altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente. Mi spiace che per l'altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro ed usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso. Un amore non certo perfetto ma quanto meno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo. Lo auguro a me e lo auguro a tutti voi, perchè è il minimo in questo caos che è la nostra vita”.

I follower che abbandonano Fedez e la replica della momager

Dalla diffusione delle parole di Chiara Ferragni in poi, la bufera ha travolto Fedez: in poche ore il cantante ha perso più di 60.000 followers (la sua ex moglie ne ha, al contrario, guadagnati circa 70.000) e non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Solo la madre-manager Tatiana Berrinzaghi ha lasciato intendere che non tutto ciò che è stato raccontato corrisponde a verità e, rispondendo a un utente social che ha attaccato suo figlio, ha chiosato piccata: “È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.

Corona aiuta Fedez

In soccorso a Federico Lucia è, però, intervenuto ancora una volta Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip ritiene infatti che Chiara Ferragni si sia esposta e abbia screditato il suo ex marito nella giornata del 29 gennaio per cercare di sviare l’attenzione dal rinvio a giudizio ottenuto dalla donna, proprio in quella data, sul pandoro-gate. La stessa, inoltre, secondo Corona non sarebbe la madre e moglie amorevole che si descrive in queste ore: avrebbe più volte utilizzato i figli che, in realtà, lascia spesso in compagnia della tata e avrebbe avuto una storia con Achille Lauro. Il motivo del litigio tra il due colleghi che avevano collaborato al brano ‘Mille’ sarebbe proprio la presunta relazione tra Lauro e Ferragni.