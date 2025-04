Borse oggi, volano le asiatiche dopo lo stop dei Dazi Usa. La Cina svaluta lo yuan

06:00

Von der Leyen: "Bene stop, Ue pronta a negoziare"

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, accoglie "con favore" l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha "sospeso" i cosiddetti "dazi reciproci. È un passo importante verso la stabilizzazione dell'economia globale". Per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento "sono essenziali condizioni chiare e prevedibili", scrive sui social. I dazi, ripete, "sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. L'Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi". Allo stesso tempo, ribadisce, l'Europa "continua a concentrarsi sulla diversificazione delle sue partnership commerciali, interagendo con Paesi che rappresentano l'87% del commercio mondiale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee". Infine, dice, "stiamo intensificando il nostro impegno per eliminare le barriere nel nostro mercato unico. Questa crisi ha chiarito una cosa: in tempi di incertezza, il mercato unico è la nostra ancora di stabilità e resilienza".