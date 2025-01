L’anno nero di Chiara Ferragni: dal pandoro-gate al divorzio

Roma, 30 gennaio 2025 – Possiamo dirlo serenamente e senza possibilità di smentita: Chiara Ferragni ha vissuto periodi migliori. Ce la ricordiamo tutti quando, all’apice del successo, riceveva l’Ambrogino d’Oro, sfilava su un red carpet dopo l’altro – compresi quelli degli Oscar e del MET Gala – o veniva scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023. Da quel Festival in poi, però, tutto è precipitato: prima la crisi matrimoniale che sembrava rientrata; poi, a fine 2023, il pandoro-gate (che al momento ha condotto a un rinvio a giudizio) e infine il divorzio.

Il caso Balocco

Andiamo per ordine. Il caso Balocco risale, in realtà, al Natale 2022. Ferragni, in collaborazione con la casa dolciaria, aveva customizzato un pandoro, venduto al pubblico a un prezzo decisamente superiore rispetto a quello che caratterizzava il pandoro tradizionale della stessa marca. I consumatori sarebbero stati indotti a pensare che quel sovrapprezzo era giustificato da una donazione che l’imprenditrice e l’azienda avrebbero destinato, con il ricavato, all’ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà la cifra arrivata al nosocomio era di soli 50.000 euro, previsti da contratto prima ancora del lancio del prodotto sul mercato. Un’operazione simile era stata condotta anche con le uova di Pasqua Dolci Preziosi per due anni consecutivi (2021 e 2022): le cifre destinate in beneficenza erano di soli 36.000 euro per annata, indipendenti dal ricavato delle vendite. Nelle tre operazioni Ferragni ha, invece, ottenuto complessivamente più di 2 milioni di euro in due anni. A sollevare l’anomalia è stata, per prima, Selvaggia Lucarelli ma le prime azioni legali sono arrivate a 12 mesi di distanza.

Siamo infatti a dicembre 2023 quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) accerta il fatto e multa complessivamente le due società che fanno capo a Ferragni per più di un milione di euro e Balocco per 420.000 euro. Seguono poi un confuso comunicato di chiarimento dell’imprenditrice e il video di scuse in tuta grigia, ormai diventato famosissimo, in cui la stessa dichiara che si è trattato di un errore di comunicazione.

L’indagine prosegue

Le indagini, però, vanno avanti e la procura di Milano cambia l’accusa da frode a truffa aggravata sia per l’imprenditrice che per Alessandra Balocco, ad e presidente dell’azienda piemontese. Il cambio di reato si deve a un’indagine della guardia di Finanza che ha riscontrato un comportamento scorretto e pubblicità ingannevole in materia di beneficenza.

Nel febbraio del 2024 Ferragni e Balocco fanno ricorso al TAR del Lazio. Nel reclamo presentato dai legali dell’imprenditrice digitale si legge: "In nessun caso è stato rappresentato che l’acquirente avrebbe partecipato alla donazione con il suo acquisto e che la differenza di prezzo tra l’edizione limitata del pandoro ‘Pink Christmas’ e il pandoro tradizionale Balocco sarebbe stata destinata a tale iniziativa benefica”.

Anche Codacons, l'associazione dei consumatori, aveva presentato denunce sul caso ma a dicembre 2024 è arrivato l'accordo tra le parti: stando a quanto deciso, Ferragni è pronta a risarcire i consumatori e a donare 200.000 euro in beneficenza a favore delle donne vittime di violenza.

La carriera di Chiara Ferragni, però, va in picchiata: le aziende interrompono le collaborazioni con lei (la prima era stata Safilo già a dicembre 2023) e i suoi profili social vedono un drastico calo di seguaci.

Il 29 gennaio del 2025 Chiara Ferragni è rinviata a giudizio per il caso Balocco.

Fedez va via di casa: la separazione e il divorzio

Anche sul versante personale le cose precipitano. In casa Ferragnez una crisi è già stata scongiurata dopo l’affaire Rosa Chemical a Sanremo 2023 e, un anno dopo, i due (ormai ex) coniugi si allontanano ancora. È febbraio 2024 quando Fedez viene cacciato di casa da sua moglie. Inizialmente sembra che il caso Balocco abbia in un certo modo influito sulla già precaria serenità della coppia. Si dirà, poi, che è in quelle stesse settimane che Ferragni ha scoperto il primo tradimento del padre dei suoi figli e, per questo, lo allontana.

I due non hanno ma un vero riavvicinamento anche se, almeno nelle prime fasi della separazione, vengono visti in compagnia l’uno dell’altra, probabilmente per ciò che riguarda Leone e Vittoria, i figli della coppia nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021.

Durante l’estate Fedez viene paparazzato in compagnia di diverse ragazze, Chiara Ferragni prova a mantenere il riserbo sulla nuova relazione che sta vivendo, ma la storia con Giovanni Tronchetti Provera salta fuori con tanto di foto corredate.

È novembre 2024 quando i due trovano l’accordo sulla separazione e a dicembre la cosa diventa ufficiale.

Ferragni: “L’anno peggiore della mia vita”

L’imprenditrice digitale non lo ha nascosto, il 2024 non è stato gentile con lei: “Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà” aveva scritto in un lungo post su Instagram. “Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di sé stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità”.