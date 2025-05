Trump dà dell’idiota a Springsteen. “E’ una prugna secca”. E su Taylor Swift: “Non è più hot”

Washington, 16 maggio 2025 – Ci ha pensato su 24 ore: alla fine ha replicato alla sua maniera, via Truth. Donald Trump risponde alle critiche di Bruce Springsteen con toni decisamente poco ‘politically correct’. “Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti – scrive Trump –. Non mi è mai piaciuto né lui né la sua musica”. Il tycoon non si trattiene e dà al Boss dell’ “odioso idiota”, e dello “stupido” prima di paragonarlo a una “prugna secca”. "La sua pelle è atrofizzata – attacca – farebbe bene a tenere la bocca chiusa”.

Donald Trump furioso con Bruce Springsteen: il post su Truth (Ansa)

Dal palco del Co-op Live di Manchester, ieri Springsteen aveva fatto appello “al giusto potere dell'arte, della musica, del rock and roll in questi tempi pericolosi", puntando il dito contro l’amministrazione Trump, definita “corrotta, incompetente e traditrice”. “Chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nel meglio dell'esperienza americana di alzarsi con noi – ha detto il Boss – di alzare la voce contro l'autoritarismo e di far risuonare la libertà".

Trump contro Taylor Swift: “Non è più hot”

Oggi Trump ne ha anche per Taylor Swift. “Qualcuno ha notato che da quando ho detto di odiarla non è più hot?”, scrive sarcastico su Truth.

Tra la popstar e il presidente non corre buon sangue: i due se le danno di santa ragione, a colpi di dichiarazioni pubbliche, dal 2018, anno del primo mandato di Trump. Lo scorso febbraio Swift è stata fischiata al Super Bowl quando è apparsa sui maxi-schermi presenti nello stadio. Lei era lì per fare il tifo per il compagno Travis Kelce e i Kansas City Chiefs, che hanno perso contro gli Eagles. “L'unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il 'Make America Great Again' non perdona", aveva commentato Trump. La popstar era finita nel mirino del pubblico repubblicano e del tycoon per l’endorsement nei confronti della democratica Kamala Harris, sfidante di Trump alle elezioni presidenziali Usa.