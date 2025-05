Justin Bieber rompe il silenzio: “Non sono una vittima di Diddy, ma altri meritano giustizia”

Roma, 16 maggio 2025 – Finalmente Justin Bieber deciso di rompere il silenzio e chiarire la sua posizione in merito a quello che, secondo qualcuno, sarà il processo del secolo: quello a Sean "Diddy" Combs per reati come traffico sessuale e racket. Negli ultimi mesi si erano fatte sempre più insistenti le voci secondo cui la popstar, oggi 31enne, potesse essere tra le vittime di questo sistema criminale messo in piedi dal produttore musicale.

Le voci su Puff Daddy e Justin Bieber

Bieber, che ha iniziato la sua carriera musicale da adolescente, è stato spesso visto in compagnia di Puff Daddy intorno al 2010. Video eloquenti dell'epoca mostrano rapporti tra i due, con Diddy che promette regali lussuosi al giovane artista una volta raggiunta la maggiore età. Ovviamente, dopo lo scoppio dello scandalo, queste immagini hanno alimentato speculazioni sul tipo di rapporto tra i due. Come se non bastasse, Suge Knight, ex amministratore delegato della Death Row Records, ha recentemente affermato in un'intervista che Diddy avrebbe abusato di Bieber durante viaggi organizzati con altri uomini adulti.

La replica di Bieber

Un portavoce di Justin Bieber ha dichiarato che il cantante “non è una vittima” di Diddy e ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle vere vittime che meritano giustizia. Bieber stesso ha espresso solidarietà verso coloro che hanno subito abusi, affermando che “altri meritano giustizia”. Dopo l'arresto di Combs, il cantante canadese ha scelto di mantenere un profilo basso, concentrandosi sulla sua famiglia e sulla sua salute. Fonti a lui vicine hanno riferito che è profondamente turbato dalle accuse contro Diddy e ha deciso di allontanarsi da qualsiasi legame con l'ex mentore.