Pavarotti 90: Nicoletta Mantovani e la figlia Alice annunciano il concerto kolossal a Verona

Milano, 10 april 2025 – Quella notte d’autunno del 2005 a Zola Predosa, nel baluginare della campagna bolognese, i giardini di Palazzo Albergati pullulavano di Amelie, di conti Riccardi, di Renati e di maghe Urliche. Luciano Pavarotti compiva settant’anni e la moglie Nicoletta Mantovani gli aveva riempito la festa a sorpresa di amici in costume con la consegna del silenzio, sprofondando brindisi e auguri nella cornice verdiana di Un ballo in maschera.

Vent’anni dopo gli abiti di scena sono tornati in guardaroba, ma il desiderio di celebrare quei novant’anni che il Tenorissimo avrebbe compiuto il 12 ottobre prossimo no. Ed è proprio su quell’anniversario a cifra tonda che convergono gli sforzi della Fondazione a lui intitolata nella realizzazione di Pavarotti 90, il kolossal all’Arena di Verona a cui hanno già dato la loro adesione capisaldi della lirica come Plácido Domingo e José Carreras, ma anche Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Yusif Eyvazov, Giulia Mazzola, Carmen Giannattasio, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, e l’ultimo allievo del Maestro, quel Vittorio Grigolo a cui impartì le sue lezioni direttamente dal letto. “Ci sarà pure Marcelo Álvarez, imprenditore argentino a cui Luciano nel ‘95, dopo averlo ascoltato alle finali del suo Concorso Internazionale di Canto a Filadelfia, suggerì di mollare tutto e dedicarsi totalmente alla lirica” ricorda la Mantovani. “Consiglio seguito con i risultati che tutti conoscono”.

In bilico tra opera e pop, la maratona scaligera è in agenda il 30 settembre (in diretta o differita tv non è ancora dato di sapere, ma di sicuro distribuita in tutto il mondo) perché Big Luciano, scomparso il 6 settembre 2007 a 71 anni, “manca sempre tanto e non solo alla sua famiglia. Credo che il mondo avrebbe bisogno di una persona col suo ottimismo, il suo sguardo positivo, la sua fiducia”, afferma la moglie.

E col pensiero alle opere realizzate coi proventi del Pavarotti & Friends, a cominciare dal Centro Musicale Pavarotti sorto nella Mostar martoriata dalla guerra dove ancora oggi, alzando lo sguardo, puoi trovare sul muro l’impronta colorata della sua mano lasciata lì come un ricordo, anzi, una carezza, Nicoletta dice che “Luciano ha sempre pensato alla musica come a uno strumento di pace. Se fosse ancora qui, organizzerebbe di sicuro qualcosa contro la guerra, lui che, nato nel ’35, l’aveva vissuta da bambino maturando una sensibilità particolare verso il dolore delle vittime più giovani”.

Questa volta parte dei proventi del concerto (e della sua diffusione televisiva) sarà destinata all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e parte alla stessa Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena. Il sogno? Dopo la creazione dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, quello di continuare a onorarne la memoria con la costituzione pure di un’Accademia.

Dei duetti paterni coi divi del pop sul palcoscenico del “Pavarotti & friends” la figlia Alice Pavarotti, 22 anni, ne cita innanzitutto tre: Grande grande grande con Céline Dion, Viva forever con le Spice Girls, Tu che m’hai preso il cuor con Laura Pausini. E proprio l’eroina romagnola dei due mondi è la prima protagonista pop del concertone ufficializzata nel corso della presentazione tenuta ieri a Milano. Alla lista dei grandi incontri, la madre aggiunge pure quello con The Passengers – Bono Vox, The Edge, Brian Eno – di Miss Sarajevo. E chissà che, alla fine, sotto la luna veronese di Aida e Radames non finiscano col materializzarsi pure loro.