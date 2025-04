Elisa Visari e Andrea Damante diventeranno genitori: il video con i momenti più belli

La notizia era nell’aria e ora è ufficiale: Elisa Visari e Andrea Damante stanno per diventare mamma e papà. L’annuncio ai fan è arrivato con un video ad altissimo livello di emozione postato su Instagram e condiviso sui loro profili social.

Una carrellata di immagini che scandiscono questo percorso così intenso e importante per i due fidanzati: dal test di gravidanza alla bella notizia data da Elisa ad Andrea, che si finge ma non riesce a nascondere l’emozione e la gioia.

E poi le prime ecografie in ospedale, le coccole al pancione e i momenti più intimi della famiglia in divenire. Per chiudere sotto una pioggia di coriandoli azzurri – sì, il loro primo bimbo sarà un maschio – e l’affetto di amici e parenti invitati al ‘baby shower’.

Elisa Visari e Andrea Damante diventano genitori (immagini da Instagram)

La storia protetta dai riflettori

È il momento più bello e più intenso quello vissuto dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ – che in tanti ricordano come il bello e single tentatore nel reality ‘Temptation Island’ ai tempi del suo esordio in tv – e dalla bravissima attrice Elisa Visari, premiata come miglior talento emergente (Explosive Talent Award) al Giffoni Film Festival.

Lasciata alle spalle la storia finita male con Giulia De Lellis, con Elisa Andrea ha ritrovato il suo centro. La coppia è ormai ben rodata, Andrea ed Elisa stanno insieme dal 2020. Sono sempre stati molto riservati, proteggendo il loro amore dalle luci dei riflettori. Ma ora non era possibile tenere per sè una gioia così grande e i due fidanzati hanno deciso di mostrare tutta la loro felicità nel breve video.